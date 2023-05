Fiorello omaggia Mike e Biggio diventa Paola Barale: è La Ruota della Mink**

Se Biggio diventa Paola Barale e Fiorello omaggia Mike con un nuovo programma per tele Mink**: ecco la ruota della min***

Pensavate che dopo Emma d’Aquino alla conduzione del Tg di Tele Mink** non avreste visto nulla di meglio e invece, Fiorello, sa come stupire il pubblico di rai 2 e ha anche altre cartucce da sparare. Mancano pochissime puntate alla fine di Viva Rai 2 ma ogni giorno il conduttore di uno dei programmi più esilaranti della tv, sa come stupire il suo pubblico. Oggi lo ha fatto con una sorta di omaggio a Mike Bongiorno. Come? Con La ruota della fortuna che in questo caso, diventa La ruota della Mink**, del resto siamo su tele Mink** appunto!

E se l’idea non è poi così rivoluzionaria, bhè il look di Biggio che si è improvvisato una Paola Barale di altri tempi, è una delle cose più divertenti che vedrete in questa giornata. E se non lo avete visto, vi invitiamo a recuperare, e anche per questo vi mostriamo un video, qualora vi siate persi questo show.

Non c’è molto da spiegare visto che il meccanismo del gioco è sempre lo stesso che ha fatto la Fortuna del programma di rete 4 ( che tra l’altro continua ad andare in onda in Spagna con grande successo). Ma come potrete immaginare, le parole da indovinare, non sono le classiche parole che vedremmo in tv. E ovviamente, anche i concorrenti, non sono i classici volti rassicuranti ecco…Conduttore d’eccezione per la prima puntata de La ruota della Mink** un super Barbararossa che ancora una volta si è prestato agli sketch con la squadra di Viva Rai 2. In una versione inedita tra l’altro, con accento siciliano ben impostato.

Il nuovo gioco di Viva Rai 2 è un omaggio a Mike

Ma gustatevi questo video davvero imperdibile. Lo sconsigliamo a chi ha il cuore debole e si rifiuta di sentire più volte quella parolina in siciliano…

Il game show di #VivaRai2 ce l'abbiamo, mancava quello di #TeleMinkia: "La ruota della Minkia" potrebbe essere la cosa più divertente che vedrete oggi, ma sicuramente è la cosa più "A Minkia" 📺 Buona visione, e che visione 👀@LbarbarossaLuca @maurocasciari @fabriggio pic.twitter.com/lvO2ydxYKC — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) May 25, 2023

Appuntamento al prossimo sketch…

Ma se non avete visto la puntata di oggi di Viva Rai 2 recuperatela su RaiPlay anche perchè potrete gustarvi una esplosiva Lorella Cuccarini che, dopo aver infiammato il palco del serale di Amici 22, ha regalato oggi al pubblico di Fiorello, una esibizione da urlo.

Rivedi Viva Rai 2 su RaiPlay

Vi ricordiamo che tutte le puntate di Viva Rai 2 e anche dei programmi di Tele Mink** possono essere rivisti su RaiPlay in streaming. Non avete decisamente scuse.