L’uragano Lorella Cuccarini si abbatte su Viva Rai 2: show “Fantastico” con Fiorello

Lorella Cuccarini regala un super show a Viva Rai 2 nella puntata del 25 maggio: eccola mentre si esibisce anche insieme a Fiorello

Saranno anche le ultime puntate di Viva Rai 2 quelle in onda in questi giorni ma Fiorello non ha nessuna intenzione di mollare la presa, anzi. Ogni giorno se ne inventa una e anche grazie ai suoi ospiti regala uno spettacolo come se ne vedono ben pochi anche in prima serata. E’ successo anche oggi, 25 maggio 2023, con Lorella Cuccarini. Un vero e proprio uragano che si è abbattuto su via Asiago e ha portato una ondata di musica, spettacolo e divertimento.

Un talento come pochi. Non che Lorella Cuccarini avesse bisogno di dimostrarlo solo che di tanto in tanto ce lo ricorda. Lo aveva fatto sul palco di Sanremo, quando aveva lasciato tutti senza parole nella sua esibizione sulle note di La notte vola. Lo ha fatto nel sabato sera di Canale 5 con le strepitose esibizioni al fianco di Emanuel Lo. E lo ha fatto anche oggi, in una puntata più che scoppiettante di Viva Rai 2 che ha ricordato anche i fasti di un passato della rai, che forse manca. Il varietà, Fantastico: tutto quello che di straordinario Lorella Cuccarini aveva fatto.

E oggi ha ridato un piccolo assaggio di quello che è stato, anche al fianco di Fiorello, con il quale la show girl ha avuto la fortuna di lavorare . Una coppia che scoppia, bisogna ammetterlo. E pubblico di Via Asiago in delirio per la Cuccarini, come non succede spesso.

Che show Lorella Cuccarini a Viva Rai 2-Ultimenotizieflash.com

Viva Rai 2 ultime puntate e poi si chiude

Ultime puntate scoppiettanti quindi quelle che vedremo in questi giorni su Rai 2. Oggi pubblico davvero impazzito per una super Lorella Cuccarini che non si è risparmiata.

Vediamo insieme il video

"La notte vola" ed è subito mattina con #VivaRai2: quanto è stato "fantastico" oggi con @LCuccarini? 🔥 pic.twitter.com/z7mzB3BwOX — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) May 25, 2023

Non poteva ovviamente mancare anche Fiorello, che per l’ennesima volta, ha dimostrato di essere un grande numero uno, forse il migliore in Italia. Conduce, salta da una parte all’altra, canta, fa battute, balla, recita. Ce ne fossero come lui…

Tutte le puntate di Viva Rai 2 sono on line su RaiPlay

Vi ricordiamo che tutte le puntate di Viva Rai 2 possono essere riviste in streaming sul sito ufficiale della Rai o tramite l’app di Raiplay. Se questa mattina non vi siete svegliati alle 7.15 e vi siete persi lo show di Lorella Cuccarini e Fiorello, bhè allora sapete come rimediare. Appuntamento a domani, con una nuova puntata di Viva Rai 2.