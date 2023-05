La spesa e la dieta di Paola Barale: formaggi, latte, panettone e pasta

Paola Barale svela la sua dieta, è molto golosa, approvata anche da Evelina Falchi

Antonella Clerici è certa che Paola Barale, ospite nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno, sia molto attenta a ciò che mangia, che la sua dieta sia precisa, come la sua spesa. Grandi risate e grandi sorprese con l’entusiasmo di Paola Barale ma anche con le rivelazioni su ciò che mangia. E’ lei a fare la spesa ed è anche molto attenta ma scopriamo cosa compra.

Paola Barale adora i formaggi, adora il latte, vivrebbe già solo di questi alimenti, è quindi molto attenta all’acquisto dei formaggi. Antonella Clerici sente dia vere un’alleata, da sempre in tv quando vede alcuni formaggi e la mortadella, il salame, non riesce a non assaggiare. Ma Paola Barale è anche più golosa della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno

Paola Barale: “Dicono che sono cose che fanno male ma fanno bene al cuore”

Fa sorridere la frase di Paola che si coccola con il cibo, come facciamo tutti quando siamo un po’ giù. Vivrebbe di formaggi, latte e dolci, anche di primi, quei bei piatti di pasta.

Vivrei di tutte quelle cose che in teoria non fanno così bene, dicono, però fanno bene al cuore e quindi ogni tanto bisogna sgarrare. Io guardo ho imparato a mangiare in questo modo fortunatamente anche lì il mio grazie perché, come ho detto prima, mangio tutto, non ho problemi di digestione e quindi mangio tutto quello che mi piace ma non tantissimo.

A questo punto scatta l’applauso. La dottoressa Evelina Flachi, sempre presente in studio con Antonella Clerici, approva l’ultima frase di Paola Barale, approva come ha imparato a mangiare. Lo dice da sempre la nutrizionista che bisogna mangiare tutto ma poco di tutto.

Per Antonella Clerici 80 gr di carbonara sono un assaggio

E adesso fa sorridere la Clerici perché lei non riesce a mangiare poco, se un piatto le piace tanto non può limitarsi agli 80 grammi di pasta, che sono un assaggio. A questo punto Paola Barale ha un altro consiglio, se le piace una cosa ne mangia due piatti, come ha fatto l’altra sera al ristorante, poi però non mangia altro e il giorno dopo mangia poco.

Paola Barale mangia 5 panettoni in 5 settimane

L’anno scorso dal Natale ha mangiato 5 panettoni in 5 settimane. Confessa che adora la colazione, che le piace svegliarsi con la fame e che mangia i dolci.

Mi sono mangiata 5 panettoni in 5 settimane, pucciati nel latte, uno a settimana e poi però quest’anno non l’ho fatto più perché non si può

C’è da aggiungere che la Barale fa tanta attività fisica, è costante nel controllo del peso, se sgarra poi fa attenzione, se ingrassa corre ai ripari. Ammette che non potrebbe mai fare un programma di cucina come E’ sempre mezzogiorno perché ingrasserebbe troppo.