Scintille a La vita in diretta. Luisella Costamagna gela la Reggiani: “Confusa dillo a tua sorella”

Che brutta la reazione di Luisella Costamagna alle parole di Francesca Reggiani. Risposta scorbutica a La vita in diretta

E chi lo avrebbe mai detto che un innocuo talk de La vita in diretta si sarebbe trasformato in uno scambio infuocato tra Luisella Costamagna e Francesca Reggiani. Va detto che Alberto Matano, ha fatto finta di nulla ma il pubblico a casa, e anche tutte le altre ospiti del tavolo, che si sono defilate dalla situazione, si sono ben accorte della pessima battuta di Luisella Costamagna fatta contro Francesca Reggiani. Da un fraintendimento, è nata una risposta molto gelida della vincitrice di Ballando con le stelle.

Ma che cosa è accaduto? Come potrete vedere dal video che vi proponiamo, nello studio de La vita in diretta, si stava parlando della storia della giovane romana, che sta per laurearsi e che ha scritto uno sfogo pubblico, per raccontare che suo padre sarà assente alla seduta, perchè preferisce partire per seguire la Roma in finale di Europa League. Forse la ragazza non pensava che il suo sfogo sarebbe diventato una delle notizie del giorno ma è successo e se n’è parlato anche a La vita in diretta.

Il video dalla puntata del 26 maggio 2023

Come potrete vedere da questo video, Luisella Costamagna, in pieno stile femminista, si fa per dire, fa notare che la ragazza dovrebbe essere contenta del traguardo ricevuto e del fatto che suo padre l’abbia fatta studiare. Ebbene si, nel 2023 ha detto così in televisione, dando per assodato che la ragazzina sia una che ha studiato solo per meriti di un padre , mai pensare che ci sia anche una madre che lavora, come giustamente faceva notare Alessandra Mussolini, intervenuta subito.

Che cosa è successo a La vita in diretta oggi

Francesca Reggiani, anche lei ospite de La vita in diretta, ha poi preso la parola ma la situazione è sfuggita di mano quando la Costamagna, ha risposto per le rime. “La vedo un po’ confusa” ha detto la Reggiani, mentre la giornalista ribatteva: “Confusa dillo a tua sorella” lasciando senza parole la Reggiani che voleva semplicemente dire che il commento della Costamagna sembra dare adito a una situazione confusa. Si è persino dovuta giustificare, quando, se anche avesse detto che Luisella Costamagna era un po’ confusa, di certo non meritava di essere assalita con quella frase poco gentile.

La vedevo confusa, la situazione…No non mi permetterei mai

ha detto in modo molto carino ed educato la Reggiani che non aveva di certo offeso nessuno ma che invece è stata zittita con una frase non di certo gentile.