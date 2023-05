Barbara d’Urso guarda Rai 1 e fa il tifo per Massimo Ranieri e Noemi: come darle torto

Barbara d'Urso è pazza di Massimo Ranieri e di Noemi: impossibile non essere d'accordo con lei

Tra le cose più belle che il pubblico ha avuto modo di seguire nel corso della serata del 26 maggio 2023 durante lo spettacolo di Massimo Ranieri, c’è sicuramente stato il duetto che il cantante ha fatto con Noemi. Non solo un duetto musicale sulle note de L’amore si odia, ma qualcosa che è andato oltre. Come dare dunque torto a Barbara d’Urso che poche ore fa sui social, ha condiviso il video del duetto tratto da Tutti i sogni ancora in volo?

La conduttrice di Canale 5 ha condiviso su Twitter una delle clip più virali di oggi, quella che mostra appunto, Massimo Ranieri nel duetto con Noemi scrivendo quanto sia pazza di Massimo Ranieri e quanto le sia piaciuto il duetto. Impossibile questa volta non essere d’accordo con lei perchè il numero che Noemi e il conduttore di Tutti i sogni ancora in volo hanno portato in scena su rai 1, è stato davvero strepitoso, qualcosa di così bello, forte, ma allo stesso tempo delicato, come da tempo non si vedeva in Rai.

Come potrete vedere tra l’altro, se aprite questo tweet su twitter, non è tardata ad arrivare la risposta di Noemi che sempre via social ha scritto:

e noi amiamo te

rivolgendosi appunto a Barbara d’Urso.

Il successo di Massimo Ranieri su Rai 1

Non c’erano dubbi che Massimo Ranieri facesse bene su Rai 1 al venerdì sera, peccato per la collocazione a fine maggio. Il programma sarebbe dovuto andare in onda prima, ma alla fine anche i 3 milioni di spettatori incollati davanti alla tv il 26 maggio, sono stati di tutto rispetto. E tra questi c’era probabilmente anche Barbara d’Urso che tra un ballo in balera e un aperitivo sui tetti dei palazzi milanesi, ha seguito l’artista che ammira moltissimo.

Che spettacolo Massimo Ranieri e Noemi anche Barbara d’Urso è pazza di loro

Barbara d’Urso si avvicina alla Rai?

Per una fetta di spettatori, il tweet di Barbara d’Urso, ha avuto anche un altro significato, quello di dimostrare che segue i programmi che le piacciono anche su altre reti, e in questo caso, su Rai 1. Sarà così oppure no? Non ci resta che aspettare. Come vi avevamo detto poche ore fa infatti, il 2 giugno 2023 andrà in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5 e avremo modo di scoprire se la d’Urso darà un addio al suo pubblico, oppure un arrivederci.

Noi di certo, vi terremo aggiornati, quindi continuate a leggerci! Vi ricordiamo quindi che Pomeriggio 5 torna lunedì con l’ultima settimana in compagnia di Barbara d’Urso mentre Tutti i sogni ancora in volo ci aspetta venerdì sera con la seconda puntata.