Gli ascolti del venerdì: che spettacolo Tutti i sogni ancora in volo

Gli ascolti del 26 maggio 2023: è boom per Massimo Ranieri con Tutti i sogni ancora in volo?

Grande attesa questa mattina per i dati di ascolto del 26 maggio 2023. Una serata diversa quella che il pubblico ha avuto modo di godersi, almeno su Rai 1, che ha proposto qualcosa di nuovo, cosa rara sulla rete ammiraglia. Il 26 maggio 2023 è andata in onda la prima puntata di Tutti i sogni ancora in volo, il nuovo show di Massimo Ranieri. E si sa, quando Ranieri torna in tv, i numeri sono sempre altissimi, del resto lo spettacolo che regala al suo pubblico, è sempre straordinario.

Come è successo anche nella serata di ieri. Non conosciamo ancora i dati di ascolto del 26 maggio, che arriveranno tra qualche minuto, ma di certo, il pubblico di Rai 1 si è goduto una serata molto bella, fatta di parole e musica e di intrattenimento. In pochi sanno reggere il palco come Massimo Ranieri, in pochi sono stati show man come lui. Canta, recita, si muove bene sul palco e soprattutto, in coppia con i Big che chiama alla sua corte, regala spettacoli davvero di primo livello. Ieri sera ad esempio, anche ai più giovani, è piaciuto moltissimo il duetto con Noemi, arrivata sul palco di Tutti i sogni ancora un volo per duettare con Ranieri. E che duetto.

E adesso scopriamo i dati di ascolto che ci diranno chi ha vinto nella serata del 26 maggio. Fare un pronostico non è difficile, visto che Canale 5 non proponeva nulla di forte. Immaginiamo che la vittori sarà andata a Massimo Ranieri. La domanda in questo caso è però un’altra: avrà superato i 4 milioni di spettatori? Sarebbe davvero un dato clamoroso.

Massimo Ranieri duetto Noemi

Gli ascolti del 26 maggio 2023: ecco i dati auditel della prima serata

I dati di ascolto saranno come sempre disponibili dopo le 10.