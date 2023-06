Pio e Amedeo da Gigi: bordata a Fazio, pubblico deluso

Le parole di Pio e Amedeo durante il concerto di Gigi d'Alessio non sono passate inosservate: ecco che cosa hanno detto su Fazio e Annunziata

Tra gli ospiti della serata speciale in diretta da Napoli, per il concerto di Gigi d’Alessio su Rai 1, ieri sera ci sono stati anche Pio e Amedeo, accolti con grande affetto dal pubblico presente. Il duo comico non si vede spesso in Rai e va detto che non tutti, come si può evincere anche dai commenti social, hanno apprezzato il loro intervento.

Pio e Amedeo ovviamente, come di consueto, hanno preso in giro Gigi d’Alessio, hanno scherzato anche con lui, mattatore della serata per l’evento Gigi Uno come Te-Ancora insieme …

Gigi, ti sei accasato qui in Rai ormai. Hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival

Con queste parole i due comici hanno ironizzato sul fatto che nella prossima stagione, il Festival possa andare in onda su Mediaset. Cosa che ovviamente non accadrà ma si è scherzato anche su questo punto con la loro tipica comicità. Non è stata però questa la battuta che ha fatto drizzare le orecchie al pubblico. Pio e Amedeo infatti, hanno ironizzato, e non poco, sull’addio di Fazio alla Rai.

Anche Pio e Amedeo insieme a @_GigiDAlessio_ sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli 💙#GigiUnoComeTe – Ancora Insieme

L’ironia di Pio e Amedeo sull’addio di Fazio alla Rai

La battuta di Pio e Amedeo ha diviso, da un lato chi ha molto apprezzato, dall’altro chi ha pensato che avrebbero potuto risparmiarsela:

Quel poverino di Fazio lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa

Una cifra, quella indicata da Pio e Amedeo, che ovviamente è nata dal nulla, nessuno sa in modo ufficiale quale sia stato il compenso di Fazio per il suo trasferimento sul Nove.

Il duo foggiano non ha risparmiato neppure Lucia Annunziata, su di lei è stato detto:

Pure l’Annunziata se ne è andata, puoi prenderti il suo posto

Il povero Gigi d’Alessio non ha potuto fare altro che sorridere. Mentre sui social qualcuno ha fatto notare che le parole di Pio e Amedeo, non sono state il massimo.

I due comici ci hanno abituato a ben altro, per cui anche poco è stato quello che hanno detto, ci saremmo potuti aspettare persino di peggio.