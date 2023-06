Serena Bortone annuncia il divorzio di Paolo Bonolis: la reazione di Laura Freddi in diretta

Laura Freddi scopre in diretta il divorzio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la sua reazione a Oggi è un altro giorno

Laura Freddi sapeva che il matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis era finito? Serena Bortone ha annunciato in diretta il divorzio della coppia e la loro scelta di raccontare tutto a Vanity Fair solo adesso che erano pronti a farlo. Laura Freddi è stata inquadrata più volte, lei è tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno ma è anche l’ex storica di Paolo Bonolis.

Gli esperti di gossip, da Dagiopia a l’Investigatore social, lo dicono da tempo che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non erano più marito e moglie ma papà e mamma per i loro tre figli, amici per la stima, il rispetto e l’affetto che continua a legarli. Serena Bortone legge parte dell’intervista, dà il tempo a Laura Freddi di riflettere e dopo la pubblicità si rivolge a lei.

L’imbarazzo di Laura Freddi alla notizia del divorzio di Paolo Bonolis

Subito dopo la pubblicità la conduttrice continua a leggere il seguito dell’intervista, alza lo sguardo verso la Freddi e le chiede di dire qualcosa. Laura sa che qualsiasi dichiarazione potrebbe essere quella sbagliata. Ha sempre difeso la sua storia con Bonolis, questa volta parla di un amore di tanti anni fa, di lei giovanissima e di quanto ammiri Sonia Bruganelli.

Si sono conosciute solo di recente, dopo la gelosia dell’ormai ex moglie del conduttore. Un po’ alla volta Laura Freddi si scioglie e mentre la Bortone legge gran parte dell’intervista trova le parole giuste.

Laura Freddi storica ex di Paolo Bonolis

Laura Freddi: “la separazione di Paolo e Sonia lascia l’amaro in bocca”

Sono due persone così intelligenti, Paolo e Sonia hanno una complicità al di là dell’amore che poi li ha uniti per tanti anni e credo che loro dovranno proteggere la loro famiglia e questa credo sia la cosa più importante. Mi dispiace però sai, mi dispiace… conosco bene Paolo e ho iniziato anche a conoscere meglio Sonia negli ultimi anni siamo state ospiti insieme anche qui. Come ogni coppia che si separa lascia un po’ di amaro in bocca… questi rapporti lunghi tra l’altro che poi insomma, il pubblico si affeziona a queste coppie famose.

La Bortone si sofferma sulla parte dell’intervista riferita ai figli, alla paura che soffrano. L’ex coppia è certa che non saranno loro due a farli soffrire ma che dipende dagli altri, dall’esterno. Laura non ha dubbi che proteggere i loro tre figli per Bonolis e la Bruganelli sarà l’impegno principale. E’ un rispetto che chiede anche la conduttrice a tutti.