Home » Programmi TV » Clamorosa separazione a Uomini e Donne, divorziano dopo un anno: “Quando è troppo bello per essere vero, non è vero” Programmi TV Clamorosa separazione a Uomini e Donne, divorziano dopo un anno: “Quando è troppo bello per essere vero, non è vero” Maria Milano Scoppia un'amatissima coppia di Uomini e Donne: dopo il matrimonio ecco il divorzio, fan increduli

E’ arrivata come un fulmine a ciel sereno una notizia che in pochi si aspettavano. Una coppia molto amata nata a Uomini e Donne è scoppiata. E non si tratta della fine di un fidanzamento ma della fine di un amore, di un matrimonio. Già perchè Isabella Ricci e Fabio Mantovani, dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, si erano sposati. E avevano lasciato anche la loro vita in Italia per ricominciare altrove. Fabio e Isabella infatti, si erano trasferiti qualche mese fa a Dubai. Ma da febbraio, la coppia non postava più nulla sui social. Ed erano state molte le persone a pensare che Fabio e Isabella fossero in crisi. Qualcuno aveva parlato del ritorno in Italia di entrambi, si era persino ipotizzata una situazione complicata per via della malattia dell’imprenditore.

E invece era tutto finito, come qualcuno aveva fatto trapelare via social. Il matrimonio è finito ma oggi, la conferma, arriva direttamente da Isabella che con un post molto esplicito sui social, spiega che lei e Fabio hanno divorziato. Poche parole, pesate, per raccontare a chi ha fatto il tifo per questo amore, che il matrimonio è giunto al capolinea. E in molti stentano persino a crederci. E’ davvero possibile che sia finita così? A quanto pare si. E forse, Isabella, nelle prossime ore, vorrà anche dare altre spiegazioni.

Isabella e Fabio è davvero finita: è arrivato persino il divorzio

Molto strano il fatto che Isabella, decisamente sempre attiva sui social dopo la fine di Uomini e Donne, abbia scelto la via del silenzio. Proprio per questo tanti fan della coppia hanno pensato che ci fosse un problema di salute di mezzo.

Isabella e Fabio si sono sposati

Nessuno ha quindi azzardato altre ipotesi, anche perchè si sa, quando ci sono le malattie di mezzo, è sempre bene non fare illazioni e non sbilanciarsi.

Oggi Isabella ha spiegato con poche parole quello che sta succedendo:

Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero.

Dopo questo post sui social di Isabella Ricci, sono arrivate decine e decine di commenti per la dama. Tanti messaggi di persone realmente deluse, altre incredule, altre amareggiate.