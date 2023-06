Claudio Lippi fuori dalla Rai replica: “Sono una persona per bene”

Sta facendo molto parlare il “caso” Claudio Lippi dopo la decisione della Rai di interrompere ogni contatto lavorativo e ogni possibile collaborazione anche in futuro. E’ successo tutto dopo che Claudio Lippi, ha rilasciato una intervista a Dire e le sue parole hanno fatto il giro di tutte le testate nazionali e dei siti web. La Rai, poche ore dopo la diffusione dell’intervista e le parole molto forti di Lippi, ha deciso di prendere una decisione. Ha bloccato ogni possibile collaborazione con il conduttore. A poche ore di distanza, tramite l’Ansa, è arrivata la replica di Lippi.

Ha scelto dunque l’Ansa Claudio Lippi, per dire la sua:

Ho subito un attacco alla mia privacy in modo maldestro e una grave lesione della mia immagine: sto valutando con il mio ufficio stampa e con i miei legali come contrattaccare

Non è la prima volta che si punta il dito contro i giornalisti che di solito, registrano le interviste, e pubblicano le frasi che vengono dette dagli intervistati.

Non mi riconosco nelle affermazioni che mi sono state attribuite: non userei la parola farabutto neanche per il mio nemico più acerbo e difendo con una lotta continua la libertà di scelta sessuale

Stando a quanto riportato nell’intervista, Lippi aveva parlato di Fazio in quei termini e aveva detto che Fazio è stato un farabutto e che lui e la sua sorellina avevano già pronto un contratto milionario con Discovery.

Poi ha concluso:

Sono una persona perbene. E sono anche un cittadino libero e decisamente schierato con il nuovo governo, formato da persone che conosco personalmente, a partire da Berlusconi, e dal rapporto personale con Salvini e Meloni. Ma non credo che si possa essere condannabili per queste idee. Ho 59 anni di lavoro alle spalle, un pubblico che crede in me e nella mia onestà intellettuale e la difenderò fino alla morte.