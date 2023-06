Home » Programmi TV » La Rai fa fuori Claudio Lippi: “Affermazioni lesive” Programmi TV La Rai fa fuori Claudio Lippi: “Affermazioni lesive” Filomena Procopio Finalmente una di quelle decisioni della Rai che non ti aspetti ma che arriva al momento giusto: Claudio Lippi è fuori

Finalmente una di quelle decisioni che ci si aspettava dalla Rai, da ogni genere di dirigenza perchè con la sua intervista su Dire, Claudio Lippi è davvero andato oltre. Da ore le sue parole rimbalzano su un sito di informazione all’altro e questa mattina, è arrivata la nota della Rai che prende atto delle parole di Lippi, ma prende anche una decisione molto importante. Ricorderete che nelle ultime settimane si era molto parlato della possibilità di rivedere Claudio Lippi nel day time della Rai, magari con un programma tutto suo. Ipotesi che al momento, è del tutto sfumata. Oggi infatti la Rai, dopo le parole di Lippi nella sua intervista per dire, ha preso una decisione dalla quale difficilmente potrà tornare indietro.

La decisione della Rai in una nota

Mentre Claudio Lippi ha scelto la via del silenzio e, dopo le polemiche delle ultime ore, non si è neppure scusato per quanto detto, la Rai, con una nota ufficiale, prende invece una posizione netta. Si legge:

Alcune affermazioni di Claudio Lippi riportate dagli organi di informazione sono lesive della reputazione della Rai e dei propri dirigenti. Pertanto è da escludere qualsiasi tipo di collaborazione con il conduttore

Pioggia di commenti, come potrete immaginare, dopo la decisione della Rai, come è giusto che sia, le parole di Lippi, erano state realmente fuori luogo.

Le parole di Claudio Lippi sulla Rai e sull’operato dei suoi dirigenti

Qui alcuni dei commenti sui social, molte delle persone che hanno commentato la vicenda su twitter e non solo, si sono dette scioccate dal fatto che un conduttore si sia sentito libero di dire certe cose senza pensare tra l’altro a quelle che sarebbero state le conseguenze.



Non ci resta dunque che attendere. Arriverà una nota anche di Lippi, un commento da parte sua su questa vicenda? Quando mesi fa, aveva cercato di rimediare alle gaffe e alle imbarazzanti uscite che aveva “regalato” nei programmi in cui era stato ospite, la pezza era stata decisamente peggiore del buco. Tra l’altro, in molti hanno fatto notare, che tutti questi conduttori gay che ci sono in Rai, che non vanno bene a Lipppi, sono gli stessi con cui ha lavorato. Ad esempio Alberto Matano lo ha voluto a La vita in diretta per ricordare Maurizio Costanzo, se non avesse gradito programma e conduttore, avrebbe potuto anche fare a meno di partecipare al tavolo, tavolo al quale è stato invitato anche in altre occasioni.