Serena Bortone non può camminare, spiega il perché del suo dolore Stefania Longo Un incidente importante per Serena Bortone, buffo ma le impedisce di camminare e racconta tutto a Oggi è un altro giorno

Serena Bortone non può camminare, nello studio di Oggi è un altro giorno sorride, resta in piedi ma ferma. Indossa un bel vestito e delle scarpe con il tacco alto, sembrano perfette ma Serena Bortone racconta del suo incidente al lago e del dolore fortissimo.

“Ho messo un vestitino carino per uccidere la depressione. Sono cose che succedono ai vivi” racconta Serena Bortone spiegando anche il motivo di quel vestito che potrebbe essere più adatto per una cerimonia che per la sua comoda conduzione di pomeriggio. Tutto ha una spiegazione e la conduttrice di Rai 1 racconta dell’incidente.



L’incidente di Serena Bortone

Confessa che è goffa, che l’ha sempre saputo e l’ha sempre detto. Dopo i saluti Serena Bortone racconta che sabato scorso è andata al lago, che è inciampata su una pietra del lago, si è fatta male al mignolino ma che nonostante la sofferenza fisica ha continuato a camminare, a lavorare, a fare tutto per un senso del dovere che per lei viene prima di tutto.

Questa mattina però si è resa conto che il dolore invece di diminuire era aumentato e che le era impossibile indossare le sue scarpe, il dolore era ormai insopportabile. Ai piedi oggi ha un paio di scarpe con il tacco alto. Spiega che sono molto più grandi del suo numero e che in realtà non può camminare, può solo stare ferma in piedi.

Può camminare solo scalza

La cosa migliore per non sentire il dolore sarebbe camminare scalza, a piedi nudi, ma alla conduttrice di Oggi è un altro giorno sembrava una scelta assurda. Impossibile presentarsi davanti al suo pubblico del pomeriggio scalza, non è dignitoso.

La regia l’aiuta, sposta l’inquadratura quando deve muoversi dal centro dello studio alla sua poltrona. Gli affetti stabili vorrebbero prenderla in braccio ma lei attende di non essere inquadrata e sorretta e con tanta forza arriva alla sua postazione. Seduta non ha alcun problema, la puntata di oggi può iniziare.

Anche Serena Bortone appartiene al gruppo di conduttrici che racconta molto di se stessa ai telespettatori. Anche lei non rinuncia al lavoro anche in piena sofferenza, non si fa sostituire da nessuno. L’incidente c’è stato sabato scorso, quasi una settimana fa; ha stretto i denti ma alla fine deve arrendersi, c’è evidentemente qualcosa di rotto al dito del piede.

Di certo sui social o in diretta ci racconterà come procede, il seguito del suo incidente, della caduta al lago e del suo senso del dovere.