Chiusura dolce amara per Domenica IN: Terra amara non si batte Programmi TV Chiusura dolce amara per Domenica IN: Terra amara non si batte Luisella Bianchi Terra amara non si batte: ecco i numeri di domenica 11 giugno 2023, Domenica In deve accontentarsi per l'ultima puntata di stagione

Una puntata davvero difficile quella di Domenica IN in onda ieri per Mara Venier, lo abbiamo detto più volte raccontandovi quello che stava succedendo in diretta nello studio di Rai 1. La conduttrice ha scelto di andare in onda con il cuore squarciato dal dolore per la morte di suo genero. Lo ha fatto per rispettare il lavoro di centinaia di persone, per il suo pubblico. Un pubblico che fedele come sempre, ha regalato buoni numeri a Rai 1 nella giornata dell’11 giugno 2023. Numeri perfettamente in linea con i dati che ti aspetti in estate soprattutto poi se dall’altra parte ha un osso duro da battere.

Perchè Terra amara non si batte. La soap nella messa in onda del fine settimana, perde ascolti, la sua media si abbassa almeno in numero di spettatori. Ma nonostante tutto, vince, con oltre il 20% di share. Domenica IN nella giornata dell’11 giugno ha infatti battuto Beautiful e Verissimo in replica ma contro Terra amara, deve cedere il passo perchè la soap turca, non si batte.

Vediamo dunque i numeri e i dati di ascolto dell’11 giugno 2023 che ci rivelano che cosa ha visto il pubblico nel pomeriggio della domenica.

Domenica In bene la prima e l’ultima parte

Su Rai1 preceduto da una presentazione di 10 minuti (2.193.000 – 16.5%), Domenica In ha intrattenuto 2.304.000 spettatori pari ad uno share del 19%, nella prima parte, 1.947.000 spettatori pari ad uno share del 18.7%, nella seconda parte, e 1.799.000 spettatori pari ad uno share del 18.8% nella terza parte in onda dalle 16.59 alle 17.15. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.526.000 spettatori pari al 15.6%. Parte bene dunque Mara Venier contro la soap Beautiful con l’intervista ad Al Bano ma poi il pubblico cambia e non si può recuperare. Si torna a vincere contro le repliche di Verissimo. Bene anche la Fialdini con la sua ultima puntata, forse l’ultima di Da noi a ruota libera che potrebbe non tornare a settembre.

Il fortissimo pomeriggio della domenica di Canale 5

Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.387.000 spettatori con il 17.8%. Beautiful ha raccolto 2.145.000 spettatori (16.7%). L’episodio lungo della dizi turca Terra Amara ha appassionato 2.212.000 spettatori (20.2%). A seguire Verissimo – Le Storie ha interessato 1.418.000 spettatori con il 14.8%, nella prima parte, e 1.257.000 spettatori con il 12.6%, nella seconda parte. Buoni quindi gli ascolti dalle 14 alle 16,30. Chiaro che le repliche di Verissimo non facciano grandi numeri ma la differenza con Rai 1 è minima soprattutto nello scontro con la Fialdini. Le mosse di Mediaset per il fine settimana sono state azzeccate.

Sempre bene Rai 3

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 1.684.000 spettatori con il 12.5%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 772.000 spettatori con il 6.7% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 728.000 spettatori con il 6.9%. Rebus ha ottenuto 618.000 spettatori (6.4%). Kilimangiaro Collection ha raccolto 658.000 spettatori con il 6.6%.

Le altre reti

Su Rai2 Wild Italy ha convinto 394.000 spettatori pari al 3.1%, con la prima puntata, e 337.000 spettatori pari al 3%, con la seconda puntata. Donnaventura Green ha raccolto 326.000 spettatori con il 3.1%. Lo Specchio della Vendetta segna 378.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 E- Planet raccoglie 359.000 spettatori (2.7%). Pitch Perfect 3 ha interessato 263.000 spettatori (2.3%). Su Rete 4 Anni ‘50 ha registrato 183.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio segna 200.000 spettatori con l’1.6%. Atlantide ha appassionato 218.000 spettatori (share del 2.1%) e 177.000 spettatori (share dell’1.8%). Su Tv8 preceduta da Grid (584.000 – 4.4%), la gara di Moto GP ha appassionato 1.335.000 spettatori con il 10.2%. A seguire Zona Rossa raccoglie 531.000 spettatori e il 4.8%.