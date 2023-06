Home » Programmi TV » Francesca Fialdini si congeda: chiude Da Noi a ruota libera e quel ciao sa di addio Programmi TV Francesca Fialdini si congeda: chiude Da Noi a ruota libera e quel ciao sa di addio Luisella Bianchi Nel saluto freddo di Francesca Fialdini al pubblico, qualcuno ha letto un addio al suo Da noi a ruota libera

Francesca Fialdini ha chiuso la puntata di Da noi a ruota libera dell’11 giugno 2023, l’ultima puntata della stagione televisiva, senza particolari proclami. I soliti ringraziamenti, un congedo semplice e un grande grazie al pubblico. Nulla di eclatante, nessun addio, nessun arrivederci. Insomma un saluto freddino quello della Fialdini che ha chiuso una edizione tiepida del suo programma, dal punto di vista degli ascolti. Anche per questo motivo, già da mesi, si ipotizza che a settembre, Da noi a ruota libera non tornerà in onda, e le ipotesi per il dopo Fialdini, sarebbero molteplici.

La conduttrice dal canto suo non ha detto molto in diretta, tanto che la puntata si è chiusa con meno di un minuto di saluti. Una puntata che era invece iniziata con la Fialdini commossa, per il dolore di Mara Venier, per il suo lutto e per la forza della sua collega di andare in onda. Aveva mandato un abbraccio a Mara e a sua figlia Elisabetta Ferracini, la Fialdini e la Venier a distanza, l’aveva salutata, ringraziandola per l’affetto dimostrato.

Da noi a ruota libera: è un addio quello di Francesca Fialdini?

L’ultima puntata di Da noi a ruota libera-Ultimenotizieflash.com

Molti spettatori dunque si sono chiesti se il freddo arrivederci di Francesca Fialdini, che si è limitata solo ad augurare una buona estate a tutti, possa avere qualcosa a che fare la possibile chiusura del programma. Di certo non si è sbilanciata la conduttrice: nessun arrivederci a settembre.

Le ipotesi sul tavolo al momento sono tante: c’è chi parla di Monica Setta al posto della Fialdini alla domenica pomeriggio, chi invece punta a una sua riconferma ma con un programma diverso. Insomma le idee sono tante, c’era anche chi aveva pensato a Roberta Capua, che però sarebbe pronta per un impegno quotidiano con un programma in onda al posto di Serena Bortone. Insomma per il momento, tante idee ma poche informazioni concrete. Tra meno di venti giorni, con la presentazione dei palinsesti Rai avremo sicuramente altre certezze.