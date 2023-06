Home » Programmi TV » Mediaset cambia la programmazione dopo la morte di Berlusconi: salta l’Isola Programmi TV Mediaset cambia la programmazione dopo la morte di Berlusconi: salta l’Isola Luisella Bianchi Ecco come cambia la programmazione di Mediaset dopo la morte di Silvio Berlusconi

Come era prevedibile, Mediaset rivoluziona il suo intero palinsesto nella giornata del 12 giugno 2023 dopo la morte di Silvio Berlusconi. Terminata la diretta di Mattino 5 News la linea è subito passata a Cesara Buonamici che sta conducendo una edizione straordinaria del Tg5 in onda anche sulle altre reti. E si proseguirà anche nelle prossime ore con un palinsesto nuovo che viene definito proprio in questi minuti. Mediaset ha dato una comunicazione ufficiale poco prima delle 13, annunciando che questa sera non andrà in onda la nuova puntata dell’Isola dei famosi 2023 ( si potrebbe recuperare domani sera). Nessun commento al momento da parte di Ilary Blasi.

Variazioni di palinsesto ci sono state anche sulle altre reti. Questa mattina la puntata di Storie italiane è andata in onda per meno di mezz’ora mentre l’esordio di Camper è slittato, in onda ancora adesso l’edizione speciale del Tg1. E si cambia anche in prime time. La Rai infatti ha annunciato che oggi in prima serata ci sarà una puntata Speciale di Porta a Porta al posto della prevista replica di Blanca.

La morte di Berlusconi e i cambi nel palinsesto Mediaset

Su Canale 5 si interrompe sul finale la diretta di Mattino Cinque News e parte subito Speciale Tg5, che Mediaset trasmette in simulcast su Rete 4 e Tgcom24. Lo speciale prosegue sulle tre reti fino alle 18.25, per poi riprendere dalle 20 a mezzanotte. Di conseguenza, saltano le intere programmazioni (su Canale 5 niente soap e Isola dei Famosi). Il reality di Canale 5 con Ilary Blasi potrebbe dunque andare in onda domani ma per il momento non ci sono conferme su questo. Dalle 18,25 non è dato sapere cosa andrà in onda. Nessuna interruzione pubblicitaria inoltre.



Mediaset cambia la sua programmazione Addio a Silvio Berlusconi:Mediaset cambia la sua programmazione pic.twitter.com/e4rcVJI5iM June 12, 2023

Cambia anche la programmazione di Italia 1

Su Italia 1 cambia la regolare programmazione della rete, che trasmette fin dalla mattina Una Mamma per Amica (fino alle 16.30 circa) e poi Supergirl. In prime time, al posto della prima visione di White Elephant – Codice criminale, c’è Il mio amico Nanuk e a seguire La piccola principessa.

Queste al momento le principali variazioni in attesa poi delle comunicazioni relative ai funerali di Berlusconi che quasi certamente saranno trasmessi in diretta probabilmente domani o dopo domani in base alle tempistiche organizzative.