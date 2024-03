Home » Programmi TV » Finale col botto per Màkari, disastro Canale 5: gli ascolti della domenica Programmi TV Finale col botto per Màkari, disastro Canale 5: gli ascolti della domenica Maria Milano Ottimi gli ascolti per la quarta e ultima puntata di Màkari in onda su Rai 1: oltre 4 milioni di spettatori per la serie ambientata in Sicilia. Su Canale 5 disastro Show dei record

Gran finale ieri sera per la fiction Màkari. La serie di Rai 1 regala una nuova vittoria alla domenica sera con oltre 4 milioni di spettatori sintonizzati davanti alla tv. Ottimi numeri per la rete ammiraglia che fa praticamente il doppio in termini di spettatori, e dieci punti di share in più rispetto a Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset da tempo, alla domenica sera, non compete con Rai 1. La sfida è con il Nove dove Fabio Fazio, con il suo Che tempo che fa, continua a far incassare alla rete ascolti pazzeschi. Numeri davvero molto importante anche per il Nove o la Nove, come preferite voi! Ma vediamoli i dati di ascolto della domenica sera, con tutti i numeri del prime time del 10 marzo 2024.

Gli ascolti del 10 marzo 2024: ecco i numeri della prima serata

In prima serata su Rai 1 la serie Màkari 3 chiude con 4.386.000 telespettatori, per uno share del 24,11%. La quarta e ultima puntata della serie è stata anche la più vista. Una puntata parecchio intricata con un lieto fine per Saverio Lamanna e Suleima che si sono ritrovato, scoprendosi ancora pazzi d’amore…Su Canale 5 Lo Show dei Record ha ottenuto 1.998.000 telespettatori, share 13,10%. Su Nove Che Tempo Che Fa ha registrato nel programma 1.997.000 telespettatori, share 9,65%, e ne Il Tavolo 1.020.000, 7,36%. Su Tv8 MotoGP – GP Qatar – Gara è stata vista da 1.150.000 telespettatori, share 5,67%.

Su Italia 1 il film Biancaneve e il cacciatore ha ottenuto un netto di 901.000 telespettatori, share 5,23%. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha ottenuto nella presentazione 803.000, 3,85%, e nel programma 980.000, 5,13%. Su Rai 2 9-1-1 671.000, 3.21%, e 9-1-1 Lone Star 656.000, 3,40%. Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 556.000 telespettatori, share 4,11%. Su La7 Eden – Missione pianeta ha registrato 356.000 telespettatori, share 1,78%. Questi dunque gli ascolti della prima serata con i dati del 10 marzo 2024.