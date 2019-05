Antonella Clerici porta bene ad Alberto suo piccolo talento che vola in finale ad Amici 18

La scorsa settimana la gaffe di Gerry Scotti che diceva ad Alberto, cantante di Amici, di ricordarsi di lui per la sua partecipazione a Io canto, aveva fatto in pochi minuti il giro dei social. Questa settimana invece ad avere l’onore di rivedere un suo piccolo talento è stata Antonella Clerici della quale, questa volta, Alberto si ricorda benissimo avendo infatti partecipato a Ti lascio una canzone. Antonella, emozionatissima per il suo ruolo di giudice nella semifinale di Amici, ha subito voluto dire due parole in merito al grande talento di Alberto che è stato tra i protagonisti dell’edizione 2010 di Ti lascio una canzone lo show musicale di Rai 1 dedicato ai bambini.

AMICI 18 SEMIFINALE: ANTONELLA CLERICI RITROVA ALBERTO DOPO 9 ANNI

La Clerici ha preso subito la parola, dedicando un pensiero ad Alberto che, come fa notare la conduttrice, è un po’ diverso, fisicamente, da come lo ricordava!

“Io devo ammettere non posso essere ipocrita. Ho una passione per Alberto. Era a Ti lascio una canzone a 12 anni una edizione davvero bellissima quella del 2010 con un grande spettacolo da Napoli. Era già talentuoso, un po’ più cicciottello. Mi è rimasto nel cuore, lo seguo con affetto. Io sarò equa, non sarebbe giusto” ha spiegato la conduttrice che ha promesso di votare in ogni caso, in modo equilibrato anche perchè sa qualche grande impegno ci hanno messo anche gli altri ad arrivare fino a questa semifinale.

Alberto ha ringraziato Antonella Clerici per le belle parole con un abbraccio. E la sua madrina le ha in qualche modo portato fortuna visto che il cantante lirico, insieme a Giordana, Rafael e Vincenzo ha conquistato la maglia della finalissima. Il prossimo sabato sarà anche lui tra i protagonisti della finale del talent di Maria de Filippi che è ormai arrivato al foto finish.

Antonella Clerici è stata poi protagonista anche del gioco della cabina telefonica ma Maria de Filippi l’ha graziata, facendo i soliti dispetti a Sabrina Ferilli, la vera vittima del giochino.