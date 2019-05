Vladimir Luxuria entra nella casa del Grande Fratello 16: le ultime news

Grandi sorprese nella casa del Grande Fratello 16. Barbara d’Urso infatti annuncia che nella puntata in onda il 20 maggio 2019 ci sarà un nuovo ingresso. Non si tratta di un concorrente ma di un ospite speciale. Nella puntata del Grande Fratello 16 in onda questa sera su Canale 5 vedremo con il suo trolley, fresca fresca di matrimonio, Vladimir Luxuria. Non abbiamo ben capito il motivo, ma pare che Vladi, sia molto “agguerrita” come ha dichiarato Barbara d’Urso annunciato la sua entrata in casa nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi si Canale 5. Dopo il dottor Lemme e dopo Guendalina Canessa, è Vladimir Luxuria il nuovo ospite della sedicesima edizione del Grande Fratello.

La conduttrice non ha voluto dare molti altri indizi ma ha spiegato che sarà una serata molto particolare e ricca di cose di cui parlare. E oltre all’ingresso di Vladimir ci si attende anche di sapere che cosa succederà con Eliana Michelazzo. Ma ci sarà tempo, mentre scriviamo questo pezzo infatti, Pomeriggio Cinque non è ancora terminato e la conduttrice ha rivelato che dirà alla fine della puntata quello che succederà con Eliana Michelazzo.

Ieri, da Domenica Live e da alcune delle notizie trapelate, si era capito che Eliana Michelazzo avesse chiesto di entrare nella casa del Grande Fratello 16 come ospite. Poi però in serata, dall’editore, e quindi da Pier Silvio Berlusconi, sono arrivate altre notizie. Si è specificato che non è mai stata presa in considerazione l’entrata di Eliana come concorrente. Ma qui il punto è un altro: Eliana entrerà come ospite?

Vista la notizia dell’entrata di Vladimir Luxuria, la sensazione è che l’azienda si sia resa conto che il pubblico questa volta, non avrebbe gradito la mossa fatta, minacciando anche vari boicottaggi e alla fine abbia deciso di cambiare strada. Al momento però, possiamo solo dirvi, che lo scopriremo questa sera in diretta.