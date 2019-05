Eliana Michelazzo al Gf 16: tutto fumo e niente arrosto

Abbiamo dovuto aspettare fino all’una di notte per sapere quello che l’azienda, l’editore e tutto il cucuzzaro, sapevano da tempo: Eliana Michelazzo non è entrata nella casa del Grande Fratello 16. E se l’ultimo dei comunicati arrivato di domenica, nel tardo pomeriggio, diceva che “l‘ipotesi non era mai stata presa in considerazione”, quelli precedenti, facevano capire ben altro. Ma questi, sono fatti di Mediaset, di Barbara d’Urso, di Pier Silvio Berlusconi. Il pubblico ormai è abituato a questo giochetti tanto da smascherarli subito e, grazie ai social, far sentire la propria voce.

ELIANA MICHELAZZO NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO 16: SOLO FUMO E NIENTE ARROSTO

Sta di fatto che tutta questa storia, si è dimostrata essere solo una grande bolla di sapone. Del resto, legata alla vicenda di un uomo che non esiste, di donne che inventano un matrimonio, di persone che truffano altre, capirete bene, che il finale, non ci stupisce. Eliana Michelazzo sarà protagonista della puntata di Live-Non è la d’Urso di mercoledì sera. “Mediaset ha deciso di non accogliere la richiesta di Eliana” ha detto Barbara d’Urso all’una e due minuti circa, con la faccia di chi questa cosa non l’ha presa poi così tanto bene. Del resto è chiaro a tutti che gli autori del Gf, la Michelazzo nella casa l’avrebbero voluta, anche perchè non avrebbero registrato una intervista domenica mattina, sapendo che le voci sarebbero circolate, per poi arrivare a mercoledì sera con la puntata di Live. L’obiettivo era chiaro: destare una tale curiosità da far lievitare anche gli ascolti del Grande Fratello 16. Peccato però, che il famoso editore, abbia dato una sferzata diversa alla questione.

E adesso possiamo fare solo una cosa: attendere che la Michelazzo mercoledì sera racconti la sua grande verità, quella che tutti conosciamo già bene, quella che lei ha sempre negato, davanti a milioni di italiani, offendendo chi non credeva alle sue parole, facendo mettere la faccia a ragazze e ragazzi della sua agenzia. Di tutta questa vicenda resterà davvero un ricordo bruttissimo di chi cerca ancora di passare come vittima mentre è solo carnefice di un gioco al massacro che è andato ben oltre i limiti dell’immaginabile.