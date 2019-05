Gf 16 news, Francesca e Martina nuova litigata, che cosa è successo?

Continuato le liti all’interno della casa del Grande Fratello 16. Protagoniste questa volta Francesca e Martina. Parte tutto da una conversazione tra Daniele e Martina in cui il ragazzo afferma di essere deluso in quanto Martina avrebbe dovuto difendere Erica. La piccola del Gf, dal canto suo, afferma che anche lei avrebbe voluto essere difesa dallo stesso Daniele. Mentre sono a cena, qualcuno nota il volto nervoso di Martina dopo la discussione con Daniele. Indovinate chi? Proprio Francesca De André. “Non è questo il modo di affrontare i problemi con Daniele” afferma Francesca.

Gf 16, Francesca De André e Martina litigano: “Dovresti pesare le parole”

Si apre così una nuova discussione all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Quando parli delle persone dovresti pesare un po’ le parole” afferma Martina. “I miei problemi restano miei” continua la giovane gieffina. La situazione si infiamma all’interno della casa. Martina e Francesca litigano mentre gli altri concorrenti cercano di portare la pace. Interviene anche la nuova arrivata Vladimir Luxuria e afferma: “Questione di carattere”. Martina presa dal nervoso decide di andare via dalla cena e va in giardino, dove trova proprio Daniele.

Grande Fratello 16, Martina in lacrime dopo il litigio con Francesca De André e raggiunge Daniele: le sue parole

Raggiunto Daniele in giardino, Martina si lascia andare e scoppia in lacrime dopo la litigata avuta a tavola con Francesca De André. Daniele però non vuole aprire l’argomento e parlare della situazione. Martina riesce a calmarsi e cerca di chiarire, ancora una volta, con Daniele. Anche all’interno della casa qualcuno prova a far calmare Francesca e, tra gli altri, interviene anche Gennaro. Tra Francesca De André e Gennaro, nelle ultime ore, il rapporto è cambiato a causa di un litigio che i due hanno avuto. Il bel concorrente della casa del Grande Fratello afferma: “Abbiamo opinioni diverse, ci stiamo confrontando”. Poi però chiede: “Perché dobbiamo alterarci?”.

Un litigio a cui hanno assistito in molti. Ma alla fine Martina e Francesca De André riusciranno a chiarire la situazione? E il rapporto che hanno le due, rispettivamente, con Daniele e Gennaro come proseguirà? Staremo sicuramente a vedere.