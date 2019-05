Grande Fratello 16 anticipazioni ottava puntata: chi entra e chi esce? Ultime news

Cosa succederà nell’ottava puntata del Grande Fratello 16 in onda il 27 maggio 2019 su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio quello che accadrà domani nel reality di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Quali saranno gli argomenti di questa nuova puntata? Questa settimana la d’Urso non potrà contare sull’effetto sorpresa con la vicenda legata a Pamela Prati ( ricorderete che lunedì scorso aspettò fino all’una per dire che Eliana Michelazzo non sarebbe entrata in casa). Come se la caverà la conduttrice questa volta?

Grande attesa sicuramente per il nome del primo finalista di questa edizione del Gf. Vi ricordiamo infatti che manca ormai pochissimo alla finalissima del 10 giugno 2019.

GRANDE FRATELLO 16 ULTIME NEWS E ANTICIPAZIONI: CHI LASCERA’ LA CASA?

Serena Rutelli, Michael Terlizzi e Martina Nasoni sono i concorrenti che questa settimana sono a rischio eliminazione. Difficile davvero fare un pronostico visto quello che è successo nelle passate settimane. Forse, visto che Serena ha ormai ricevuto tutte le sorprese possibili, questa volta toccherà a lei lasciare la casa, o come spera parte del pubblico, lei potrebbe essere una delle favorite alla vittoria finale?

GRANDE FRATELLO 16 NEWS E ANTICIPAZIONI OTTAVA PUNTATA: CHI ENTRERA’ NELLA CASA?

Dopo le brutte notizie per Francesca de Andrè della passata settimana, questo lunedì potrebbe essere ancora protagonista, magari del faccia a faccia con Mila Suarez che non c’è stato nella passata puntata? La De Andrè ancora non sa che Mila l’ha denunciata , come reagirà a questa notizia?

GRANDE FRATELLO 16: FRANCESCA DE ANDRE’ E GENNARO A CHE PUNTO SIAMO?

Nel’ottava puntata del Grande Fratello 16 ci sarà sicuramente spazio per la storia non storia tra Francesca e Gennaro. I due sono sempre più vicini, poche ore fa lui le ha persino chiesto perchè non gli dia un bacio sulle labbra. Ma Francesca parlando con Vladimir ha dichiarato di non essere pronta a una nuova relazione, la sua stanza è ancora impegnata. Nelle prossime ore cambieranno le cose?

GRANDE FRATELLO 16 NEWS: CI SARA’ SPAZIO ANCHE PER GLI ALTRI CONCORRENTI?

La speranza è che questa ottava puntata dia modo anche agli altri concorrenti di farsi conoscere. Basti pensare a Enrico, a Gianmarco Onestini, ma anche a Daniele e Valentina Vignali, lo spazio concesso a loro in questa edizione, discorso che vale anche per Erica, è stato praticamente pochissimo. Se non fossero stati collaterali ad altre situazioni, di loro non si sarebbe neppure parlato. Pensate che Enrico, prima di una delle ultime puntate, parlando con Gennaro commentava: “Ogni lunedì mi vesto bene e poi la sola cosa che dico è Ciao Barbara”.

Appuntamento a domani sera con una nuova puntata del Grande Fratello 16 in diretta con Barbara d’Urso, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio su Canale 5.