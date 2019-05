GF 16 news, tra Martina e Gianmarco Onestini avvicinamento pericoloso: si piacciono?

Ultime news dalla casa del Grande Fratello 16. In questa edizione Gianmarco Onestini non ha avuto molto spazio e infatti il ragazzo, si è molto lamentato nelle dirette del reality. Non perchè non sia protagonista di momenti nella puntata o di discussioni ma per il fatto che da quasi due mesi non sa nulla della sua famiglia. Non ha ricevuto un bigliettino, una sorpresa, una parola o un video. In queste ore, si sta però avvicinando a Martina Nasoni e forse, lunedì prossimo, sarà finalmente anche il suo momento, visto che le storie d’amore tanto piacciono alla conduttrice o nemmeno questo basterà? Fuori dalla casa, Luca Onestini ha fatto sapere in più occasioni che lui e i suoi genitori avrebbero avuto piacere di fare una sorpresa a Gianmarco. Ma a quanto pare, almeno stando alle parole di Luca, gli autori non hanno voluto che ci fossero dei momenti in puntata dedicati a Gianmarco. Il povero fratello di Luca Onestini viene mostrato in puntata solo per la nomination e, se non fosse stato per l’affaire legato a Ivana Icardi, non avrebbe neppure mai avuto spazio per dire un paio di parole in diretta.

Ma torniamo a quello che sta succedendo in queste ore nella casa del Grande Fratello 16.

ULTIME NEWS DAL GRANDE FRATELLO 16: GIANMARCO E MARTINA AVVICINAMENTO PERICOLOSO?

Sui social e sul sito ufficiale del Grande Fratello, è stato pubblicato un video che mostra una particolare sintonia tra Martina Nasoni e Gianmarco. Non ci era sembrato che due fossero mai particolarmente vicini ma forse, adesso che la ragazza dal cuore di latta ha deciso di staccarsi da Daniele, si è resa conto che magari in casa può esserci anche un altro ragazzo interessante. Qualcuno pensa che Martina lo stia facendo solo per ingelosire Daniele, altri invece credono che Gianmarco non sia interessato a Martina e che la veda solo come una amica…E poi invece c’è chi pensa che Martina si meriti un ragazzo speciale e che Gianmarco abbia tutte le carte in regola per esserlo… Quale sarà la verità?

Non ci resta che seguire la diretta del Grande Fratello 16 per capire come si evolverà questa storia…