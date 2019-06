Ex ballerino da Amici ad America’s Got Talent: giudici in piedi regalano standing ovation (VIDEO)

Patrizio Ratto è stato un ballerino del talent show Amici di Maria De Filippi. Già quando era solo un concorrente del programma di Canale 5, Patrizio ha spesso lasciato tutti senza parole. Ratto però continua a mettersi alla prova e per farlo è volato direttamente in America partecipando ad America’s Got Talent. Patrizio si è presentato di fronte ai quattro giudici del programma elegantissimo. L’italiano afferma che suonerà un brano classico al piano. “Da piccolo ero molto timido, mia madre mi mise davanti ad un pianoforte e mi innamorai di questo strumento. Mi ispiro alle composizioni classiche prendendo come riferimento Beethoven. Quando ascolto la sua musica avverto l’emozione, posso essere arrabbiato, felice o tranquillo, entro in quel mondo ed è tutto per me” afferma Patrizio.

America’s Got Talent: l’italiano Patrizio Ratto, ex allievo di Amici, sorprende tutti

Dopo le sue parole, uno dei giudici ha iniziato a sbuffare pensando, probabilmente, di vedere una cosa già vista e rivista ma non è affatto così. L’ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi ha sorpreso tutti con una esibizione fantastica. Che cosa è successo? Continuate pure a leggere. Patrizio Ratto, nella prima parte della sua performance ad America’s Got Talent, ha suonato un grande classico al pianoforte per poi sbalordire tutti continuando sì a suonare ma iniziando a ballare nel suo stile, che già ai tempi di Amici aveva rapito i telespettatori del talent.

Standing Ovation per il ballerino di Amici di Maria De Filippi Patrizio Ratto ad America’s Got Talent

Il pubblico si è alzato in piedi e i giudici sono rimasti a bocca aperta. Patrizio ha continuato a ballare riuscendo a conquistare una standing ovation. I giudici si sono complimentati con il talento italiano assegnando al ballerino ben quattro sì. Questo significa che Patrizio continuerà il suo percorso ad America’s Got Talent e cercherà di sorprendere ancora una volta i giudici del programma per conquistare un posto in finale e magari aggiudicarsi anche la vittoria. Ci riuscirà? Noi speriamo proprio di sì!

Ecco di seguito il video della performance di Patrizio Ratto ad America’s Got Talent:

Che ne pensate di questa esibizione?