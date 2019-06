Temptation Island 2019 non inizia il 17 giugno: a quando la partenza?

Il pubblico che non vede l’ora di imbarcarsi sul battello per la Sardegna fremeva in attesa di vedere la prima puntata di Temptation Island 2019. E quando da alcuni siti autorevoli di tv erano arrivate le ultime notizie in merito alla data di partenza, si stentava a credere che si potesse partire così in fretta. E in effetti non andrà proprio in questo modo. La prima puntata di Temptation Island 2019 infatti non andrà in onda il 17 giugno. Su Canale 5 lunedì prossimo andrà in onda un film e non la prima puntata del reality prodotto dalla Fascino di Maria de Filippi. Nonostante sui social siano state già presentate le sei coppie che vedremo in questa nuova edizione del reality di Canale 5, la data di partenza non è quella che pensavamo. Non ci sarà quindi una staffetta con il Grande Fratello e il pubblico potrà godersi qualche lunedì di svago. Ci aveva stupito la notizia di un debutto a metà giugno, visto che in passato Temptation è arrivato sempre a luglio e mai così tanto presto. E a quanto pare, stando almeno alle ultime news sulla programmazione di Canale 5, prima di vedere il reality, dovremmo aspettare almeno la fine del mese. Non è detto infatti che Temptation Island vada in onda il 24 giugno.

TEMPTATION ISLAND 2019 ULTIME NEWS: A QUANDO LA PARTENZA?

Sembra essere invece possibile un’altra ipotesi, quella che il programma di Canale 5 vada in onda a partire dal primo luglio per poi farci compagnia per tutto il mese.

Tra le altre notizie dell’ultima ora sembra esser stata anche smentita la possibilità di vedere tra i tentatori Giulio, la non scelta della tronista Giulia Cavaglià. Al momento, in merito ai possibili tentatori arrivati in Sardegna, c’è il massimo riserbo.

Filippi Bisciglia e la squadra però sono già in azione e pare proprio che le registrazioni siano già iniziate. Adesso non ci resta che attendere qualche soffiata dai social e poi l’ufficialità della data di inizio che probabilmente arriverà nei prossimi giorni nei comunicati stampa di Mediaset.