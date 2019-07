Ilary Blasi parla dell’addio al Grande Fratello Vip e spiega il perchè di questa scelta

La prossima edizione del Grande Fratello Vip sarà condotta da Alfonso Signorini e, stando alle ultime news dalla presentazione dei palinsesti Mediaset, dovrebbe andare in onda alla fine del 2019. Ilary Blasi quindi ha deciso di commentare il suo addio al programma di Canale 5 e ha spiegato per quale motivo ha scelto di lasciare il relaity.

ILARY BLASI DICE ADDIO AL GRANDE FRATELLO VIP: ECCO I MOTIVI

Nella sua ultima intervista per il settimanale Chi, la Blasi quindi ha spiegato i motivi per i quali ha detto no al Gf Vip.

“Era un programma che desideravo molto fare e mi sono tolta questa soddisfazione. Ogni anno è venuta fuori una parte di me ma, come in tutte le cose, c’è un inizio e una fine. Ho capito come funzionava e volevo lasciare il GF Vip quando ancora per me era una figata farlo, non volevo correre il rischio di annoiarmi” ha dichiarato la conduttrice. Ed effettivamente, in molti dei nostri pezzi di commento all’ultima edizione del Gf Vip, abbiamo sottolineato come la prima a non vedere l’ora che finisse fosse proprio la Blasi che sembrava molto annoiata di quello che accadeva nel suo reality.

In ogni caso la conduttrice avrà altri impegni la prossima stagione, la vedremo nella nuova versione di Giochi senza frontiere, una nuova avventura per lei.

La Blasi, intervistata dai giornalisti di Chi ha aggiunto:

“Quando conduci un reality sai che c’è un po’ di tutto. Ecco, a me piace la parte divertente, mentre mi riesce più difficile quella in cui si parla di cose personali, perché lì non è più un gioco, ma devi andare a scavare a fondo, a volte anche troppo. E’ vero che nei reality bisogna mettersi in discussione, ma ci sono dei paletti e, quando si sorpassano certi limiti, dove magari un’altra ci sguazzerebbe, io faccio fatica perché a me piace di più ridere“.

Ilary ha anche aggiunto che non condurrà Temptation Island Vip.