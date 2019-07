Lorenzo Battistello ex GF rivelazione sui social: “Otto mesi fa vedevo la fine”

Lorenzo Battistello è stato tra i protagonisti del Grande Fratello prima edizione, il reality che ha fatto davvero la storia. I ragazzi infatti partecipando non sapevano quello a cui sarebbero andati incontro, prima e dopo. Di anni ne sono passati da quella prima edizione e anche di concorrenti rinchiusi nella casa di Cinecittà. E tra i concorrenti del primo Gf c’era appunto anche Lorenzo che qualche ora fa sui social ha voluto condividere con le tante persone che lo seguono una notizia molto forte. Lo ha fatto condividendo una di quelle foto invecchiate che tanto vanno di moda in questo periodo e ha parlato della sua battaglia contro il tumore.

LORENZO BATTISTELLO EX GRANDE FRATELLO PARLA SUI SOCIAL DELLA BATTAGLIA CONTRO IL TUMORE

Ecco le parole di Lorenzo Battistello sui social:

8 mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, 8 mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, 8 mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’ inizio…. quindi lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no ….. questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo 💪🏼 #sicklife #thingpositive#alwayssmile #bestrong

Un messaggio molto forte quello che Lorenzo ha voluto condividere con tutte le persone che lo seguono. Sempre più spesso i volti noti raccontano sui social della loro malattia anche per aiutare chi come loro sta affrontando una dura battaglia. E soprattutto, come ha ricordato Lorenzo, anche per sottolineare l’importanza della prevenzione.

Non possiamo che mandare un grande in bocca al lupo a Lorenzo per il suo percorso e per il suo futuro. Gli auguriamo che questo sia un nuovo grande inizio.