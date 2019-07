Temptation Island 2019: Ilaria in lacrime al falò, Filippo Bisciglia la consola

Nella quinta e penultima puntata di Temptation Island 2019, al centro del racconto abbiamo visto la coppia di fidanzati composta da Ilaria e Massimo. I due hanno deciso di partecipare al programma per via di una divergenza in merito ai loro stili di vita: da un lato Ilaria è troppo adulta per la sua età, vista la serietà con cui ha preso la convivenza col suo compagno; dall’altro lato c’è Massimo che preferisce crogiolarsi nei vizi da giovane-adulto: uscire con gli amici, giocare ai videogiochi, ecc..

Nel corso delle varie puntate, queste problematiche sono state solo la punta di un iceberg ricco di bugie e situazioni più o meno gravi che hanno minato ancor di più l’amore fra Ilaria e Massimo. Nella quinta puntata del 22 luglio, un video mostrato al falò a mandato nel totale sconforto la fidanzata…

Temptation Island 2019: Ilaria in lacrime al falò

Nel corso di una quinta puntata sostanzialmente vuota di veri e propri contenuti, l’unico momento degno di esser raccontato è quello avvenuto nel corso dell’ultimo falò di gruppo delle fidanzate. Ilaria ha potuto visionare i nuovi filmati che la produzione di Temptation Island 2019 ha confezionato sul conto del suo fidanzato Massimo.

Nel suddetto filmato, il ragazzo ammette ad una tentatrice che nelle ultime settimane sente di aver perso l’attrazione fisica per la sua fidanzata. Questa dichiarazione è stata poi condita da affermazioni piuttosto infamanti: “Gli altri la vedono bella… Bella? Negli ultimi video che ho visto io manco la vedevo bella… È bruttissima come cosa!”.

Alla tentatrice, ha inoltre aggiunto che la quotidianità fra i due fidanzati era arrivata ad un livello di sopportazione oramai elevato: Massimo ha raccontato che “nel tempo libero Ilaria litiga” con lui o tuttalpiù passa l’aspirapolvere. Tutte affermazioni che hanno mandato Ilaria nello sconforto più totale… arrivando persino alle lacrime.

Filippo Bisciglia è stato costretto a tranquillizzare la ragazza, a confermarle che non c’erano altri video da visionare e che poteva tranquillamente lasciare il falò qualora lo ritenesse necessario. Guarda il video qui in basso.

Ilaria è sconvolta, ferita dalle parole di Massimo! Cosa farà? #TemptationIsland Publiée par Temptation Island sur Lundi 22 juillet 2019

Ilaria si è poi allontanata dal falò assieme alle altre due fidanzate. Lontana dal conduttore, la ragazza si è sfogata con le sue compagne d’avventura: “Io sono innamorata. Va bene. Però me lo devo levare sennò non vivo più”.

Con queste parole, la ragazza ha ribadito di nutrire ancora dei sentimenti per Massimo ma di essere molto tentata dal fascino e dalle movenze del tentatore Javier, che le sta facendo una corte spietata (con tanto di esterne e provocazioni). Nella prossima puntata assisteremo al falò di confronto fra Massimo e Ilaria.