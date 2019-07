Temptation Island 2019 vola con il 23 % di share ma è l’edizione più noiosa di sempre

Grande entusiasmo sui social per la sesta edizione di Temptation Island che effettivamente nelle prime puntate prometteva e anche molto. Con il passare delle settimane però le cose sono cambiate. Non in termini di ascolti visto che anche la quinta puntata di Temptation Island 2019 in onda ieri 22 luglio ha incassato oltre il 23 % di share. La sensazione è che questa sesta edizione sia stata la più noiosa di tutte. Senza grossi colpi di scena. Certo i fidanzati e le fidanzate si sono impegnati a combinarne di ogni il problema è che ormai da tre puntate vediamo la stessa solfa. Forse la soluzione sarebbe stata quella di chiudere tutto in 4 puntate? Difficile a dirsi anche perchè bisogna coprire sei puntate per cui in qualche modo il brodo bisogna anche allungarlo. Il problema come dicevamo in precedenza è che da tre settimane ormai vediamo lo stesso copione. La fotonica Katia che doveva scatenare l’inferno in realtà è stata silurata da tutti i single del villaggio e si ritrova il suo fidanzato tra le braccia di un’altra donna ( anche lui silurato in un certo senso visto che ha provato a baciare una decina di volte la tentatrice). Ilaria e Massimo sono una causa persa: stanno insieme da quasi tre anni, hanno 23 anni e una gioia di vivere in coppia che neppure due novantenni. Il loro hobby quando sono in casa: passare l’aspirapolvere, una cosa che riassume bene il loro rapporto. Massimo ha potuto fare di tutto con la tentatrice Elena, è mancato solo l’atto finale ( come del resto anche la stessa Elena gli ha fatto notare). La sua fidanzata Ilaria invece ha fatto schifo. Perchè si sa, l’uomo è uomo, la donna è donna. Il problema resta anche Ilaria che di questo ragazzo è innamorata e allora, verrebbe da dire, che se lo tenga… E anche in questo caso il falò è stato prolungato e l’agonia continuerà la prossima settimana.

TEMPTATION ISLAND IL FINALE NOIOSO NON AVRA’ GRAND COLPI DI SCENA?

Chiudiamo in bellezza con una donna di 42 anni che elemosina baci e abbracci da un single di 30 anni. Il problema di Sabrina era l’età di Nicola: troppo giovane e immaturo per lei. E così ha pensato bene di spassaserla con Giulio. Peccato che sia stata l’unica a non rendersi conto di come il single non abbia nessun interesse per lei e la eviti più della peste. Anche in questo caso, il copione si ripete da oltre tre settimane…

L’ultima puntata potrebbe salvarsi con “il dopo” ossia con l’incontro delle coppie dopo Temptation. Vedere che cosa è successo una volta finito il gioco potrebbe essere l’unica cosa interessante di questo gran finale.