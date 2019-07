Temptation Island Vip 2019: le coppie perfette per questa seconda edizione

Non ci sono ancora notizie ufficiali ma, visto che di anticipazioni e rumors ne escono ogni giorno, noi vogliamo divertirci a immaginare quali sarebbero le coppie perfette per la seconda edizione di Temptation Island Vip; possiamo dire le coppie che per il nostro punto di vista, sarebbero perfette per Temptation Island Vip 2. Curiosi di sapere chi abbiamo scelto e se anche a voi piacciono?

Bhe visto tutto quello che è successo nelle ultime ore non possiamo non candidare Vera Kinnunen e Dani Osvaldo. Per come è fatta la maestra di Ballando con le stelle immaginiamo che sia quasi impossibile pensare di vederla nel villaggio insieme ad altre donne mentre il suo fidanzato prova i passi che lei le ha insegnato con altre pulzelle. Ma non sarebbe affatto male pensare a questa coppia, anche visto tutto il clamore che questa relazione sta suscitando sui social…Una coppia trasversale tra l’altro, che non ha bisogno di followers e che potrebbe davvero dare il massimo. I provini sono già chiusi? Fateci un pensierino…

La seconda coppia che candidiamo ha tutte le carte in regola per volare direttamente da Madrid al relais sardo dove viene girato il programma ( anche se bisognerà vedere se resisteranno queste settimane prima di lasciarsi). Parliamo ovviamente come avrete potuto facilmente dedurre di Fabio Colloricchio e della sua nuova fidanzata, Violeta. I due si sono conosciuti sapete dove? Sulle spiagge dell’Honduras durante l’ultima edizione dell’Isola dei famosi spagnola. Fabio ha un passato tra corteggiatore di Uomini e Donne, da tronista di Uomini e Donne, da volto che piace quindi al pubblico ma non solo. Sapete che cosa hanno fatto Fabio e Violeta sotto le stelle del cielo honduregno? Cliccate qui per scoprirlo…

In questo caso poi se fosse possibile, daremmo anche una cuffia a Nicole Mazzocato, ex di Fabio, per ascoltare i suoi commenti a bordo campo.

Terza coppia della quale più volte è stata smentita la partecipazione ma che secondo noi, un saltino in Sardegna potrebbe ancora farlo. La professoressa Ambra Lombardo e l’amatissimo Kikò Nalli. Lei con la sua perfetta dialettica, lui con la sua travolgete simpatia. E ovviamente Tina e i figli di Kikò a casa a commentare come hanno già fatto durante il GF 16. Se poi vogliamo anche spedire la Cipollari in Sardegna, un po’ come in passato fece Gemma Galgani con la sua amica Ida, l’idillio sarebbe perfetto.

Che ne dite di queste tre coppie che abbiamo scelto per la seconda edizione di Temptation Island Vip?