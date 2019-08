90 giorni per innamorarsi e poi…Pedro e Chantel sono tornati insieme e lei è in incinta?

Vi avevamo parlato qualche settimana fa della fine della relazione tra Chantel e Pedro, due dei protagonisti di 90 giorni per innamorarsi ( che al momento è in onda su Real Time nella versione 90 giorni per innamorarsi e poi…) . I due si erano allontanati, come hanno anche raccontato nelle ultime puntate speciali in onda su TLC nel mese di luglio. Ma a quanto pare, il loro non sarebbe un addio definitivo. Poche ore fa Chantel ha postato sui social una foto in compagnia di Pedro e sono arrivati, sotto il suo post, migliaia di commenti con le domande delle persone incuriosite da un dettaglio. Da tempo Chantel non pubblicava una foto in compagnia di Pedro, questo probabilmente anche perchè negli Usa, come saprete, è in onda uno spin off del programma che vede l’intera famiglia di Chantel protagonista. E forse solo alla fine di questo programma sapremo come è realmente finita tra Pedro e Chantel. Ma a quanto pare, i due potrebbero aver deciso di raccontare tutto nella loro ultima intervista che viene pubblicizzata dalla bella infermiera sui social.

90 GIORNI PER INNAMORARSI E POI: CHANTEL E’ INCINTA? HA PERDONATO PEDRO?

La foto che vi mostriamo, e che Chantel ha pubblicato poche ore fa sui social, sembra mostrare due ragazzi felici e innamorati. Ma non solo, ai più attenti non sarebbe sfuggito un dettaglio significativo. Sembrerebbe che Chantel sia incinta. Va detto che potrebbe essere una semplice piega sbagliata del vestito ( nelle foto postate qualche giorno fa in tenuta sportiva Chantel sembra avere un ventre piattissimo ma è anche vero che potrebbero essere immagini vecchie ripostate in questi giorni).

90 GIORNI PER INNAMORARSI E POI: NICOLE NON E’ LA SORELLA DI PEDRO MA SUA MOGLIE?

E mentre arriva questa notizia, negli Usa si parla anche di un’altra cosa molto bizzarra. Secondo i fans del programma, Nicole, che in 90 giorni per innamorarsi viene presentata come la sorella di Pedro, in realtà sarebbe sua moglie. La ragazza ha smentito in diverse sedi queste voci, dicendo di essere scioccata da una simile ipotesi.

Pare, secondo i fans del programma, che sia stata la stessa madre di Chantel, Karen a mettere questo dubbio nelle menti dei telespettatori. In una stagione precedente infatti la madre di Chantel faceva notare che tra Nicole e Pedro ci fosse un rapporto molto strano, tanto da pensare che fosse lei la fidanzata del giovane domenicano.

E qualcuno inizia persino a pensare che siano gli autori stessi del programma a fare in modo che i sospetti aumentino visto che TLC sta spremendo questa storia fino all’ultimo goccio. The Family Chantel, attualmente in onda su TLC sta riscuotendo diverso successo per cui a quanto pare, ci sarà ancora molto da dire e da scoprire su questa storia anche perchè pare proprio che Pedro voglia far trasferire sua madre e sua sorella negli Usa…