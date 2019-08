Amici Vip ultime news e anticipazioni: dai concorrenti alla giuria

Sembrano arrivare le prime certezze in merito alla prima edizione di Amici Vip, il nuovo talent su cui Mediaset punta tantissimo per la prossima stagione televisiva. In queste settimane si è detto e scritto un po’ di tutto ma il sito DavideMaggio.it prova a fare chiarezza. La prima news riguarda Joe Bastianich. Il suo nome era già trapelato qualche settimana fa. Pensavamo tutti potesse essere uno dei giudici e invece, come conferma anche il sito Davidemaggio.it, Joe dovrebbe far parte del cast dei concorrenti Vip di questa prima edizione del programma. Nessuna conferma invece, stando alle ultime news, sul conduttore o conduttrice del programma. Si è fatto il nome di Michelle Hunziker che sembra essere ancora la prima della lista.

Nelle ultime ore poi sono arrivate anche altre indiscrezioni in merito ai nomi di concorrenti e di personaggi famosi che potrebbero far parte della giuria di Amici VIP. Non ci resta che scoprire quelle che sono le ultime news.

AMICI VIP ULTIME NEWS E ANTICIPAZIONI: GLI EX AMICI TORNANO DA MARIA

Stando a quello che si legge su Davidemaggio.it, alcuni ex concorrenti di Amici potrebbero in qualche modo far parte del programma ma non nel cast dei concorrenti. Avrebbero un ruolo diverso, accompagnerebbero la conduttrice ( ribadiamo che dovrebbe essere Michelle) nel suo ruolo di guida nel talent. Quattro gli ex concorrenti alla corte di Maria: Annalisa, seconda classificata nell’edizione 2010-2011, concorrente del girone ‘all stars’ del 2012 e tutor di Amici 17. Con lei ci saranno Irama, vincitore due stagioni fa di Amici, e i reduci dall’ultima edizione Giordana Angi e Alberto Urso che sono amatissimi dal pubblico del talent.

AMICI VIP NEWS E ANTICIPAZIONI: PLATINETTE TORNA IN GRANDE STILE?

Chi ha seguito le prime edizioni del serale di Amici sa che tra i volti in giuria, c’era Platinette. Memorabili le sue discussioni con alcuni dei ragazzi in gara ma anche con i professori. Pare che Platinette tornerà ad Amici anche in questo caso con un ruolo da giurata.

Amici Vip dovrebbe andare in onda a metà settembre per cui, siamo agli sgoccioli. Molto presto dovremmo vedere in tv il primo promo e avere certezze di quello che sarà. E noi come sempre, vi terremo aggiornati su tutto.