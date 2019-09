Amici Vip diventa Amici Celebrities: il video con i primi 4 concorrenti famosissimi

Non si chiamerà Amici Vip ma sarà Amici Celebrities il nuovo programma di Maria De Filippi che andrà a breve in onda su Canale 5. E poche ore fa sui social del programma è stato anche pubblicato il primo promo che ci mostra alcuni dei protagonisti di questa edizione 1. Abbiamo visto alcune conferme, come Joe Bastianich e Laura Torrisi, i loro nomi erano circolati da giorni. E poi anche volti notissimi che però mai nessuno avrebbe immaginato di vedere dietro un microfono. Le Celebrities sono davvero celebrities, un po’ come succede quindi con Masterchef, nella sua edizione dedicata ai vip. Persone che nella vita fanno tutt’altro, si mettono in gioco in cucina, in questo caso, nel canto e nella danza.

A differenza di quanto abbiamo visto in alcune edizioni de L’Isola dei famosi, con personaggi semi sconosciuti, sembra proprio che nel caso di Amici Celebrities le cose siano ben diverse. Almeno questi primi 4 nomi sono di personaggi davvero famosissimi!

AMICI VIP DIVENTA AMICI CELEBRITIES: ECCO I PRIMI 4 NOMI

Nel video di presentazione di questa prima edizione di Amici Celebrities vediamo quindi i primi 4 voti notissimi che parteciperanno a questa edizione. Potrete ascoltare Bastianich che intona qualche verso di Shallow, brano di Bradley Cooper e Lady Gaga; a grande sorpresa un nome che non era stato annunciato, quello di Emanuele Filiberto di Savoia; per lui il brano scelto per il video di presentazione è E penso a te di Lucio Battisti. Ciro Ferrara si cimenta con Je so’ pazzo di Pino Daniele, portando avanti le sue origini partenopee, mentre Laura Torrisi sceglie Besame mucho. Anche il nome della bella attrice era circolato nelle ore passate ed è stato quindi confermato.

Questi al momento i primi 4 nomi dei concorrenti di Amici Celebrities e probabilmente nelle prossime ore vedremo anche gli altri. Che ne pensate?

Il primo promo ufficiale è stato postato da Gabriele Parpiglia che farà parte di questa squadra nel ruolo di autore. Ecco il primo promo

Chi vorreste vedere nella scuola di Amici Celebrities?