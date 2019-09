Tale e Quale Show 2019: vince Penna, boom social per Gigi e Ross coi Meta Moro

Carlo Conti torna ogni venerdì sera di Rai Uno con una nuova puntata di Tale e Quale Show 2019: il talent vip dove tredici vip si sfidano a colpi di imitazioni, esibizioni canore e balletti. Nel corso di questa seconda puntata – in onda il 20 settembre 2019 – abbiamo scoperto con maggior attenzione le potenzialità di alcuni dei protagonisti di questa edizione.

Il concorrente trionfatore di questa seconda puntata di Tale e Quale Show 2019 è stato Agostino Penna: il musicista ha vestito i panni – davvero molto somiglianti – di Gaetano Curreri, il leader degli Stadio; a lui tutti e quattro i giudici gli hanno dato il primo posto ed il massimo del punteggio.





Tale e Quale Show 2019: Gigi e Ross sono i Meta Moro

Ma nonostante la vittoria schiacciante di Agostino Penna, il web si è infiammato durante l’esibizione di Gigi e Ross: i due comici hanno vestito i panni della coppia Ermal Meta e Fabrizio Moro (i Meta Moro) con il brano sanremese “Non mi avete fatto niente”.

Numerosissimi i tweet e i commenti Facebook di lode nei confronti dei due attori partenopei che, oltre alla presenza scenica, sono riusciti a loro modo di rassomigliare anche vocalmente ai particolari timbri dei due cantanti. Guarda qui di seguito il video con un estratto dell’esibizione.

#taleequaleshow 🎤Gigi e Ross ↔ Ermal Meta Fabrizio Moro#taleequaleshow Publiée par Tale e Quale Show sur Vendredi 20 septembre 2019

I tre giudici fissi di Tale e Quale Show – Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello – hanno premiato gli sforzi di Gigi e Ross piazzandoli sempre nella loro Top 3 della serata. Non è stato dello stesso parere, invece, il quarto giudice della serata Enrico Brignano, che in ogni caso ha piazzato i due attori al sesto posto della sua classifica.

Ottimo piazzamento anche per Lidia Schillaci che, dopo il fantasmagorico esordio della scorsa puntata nei panni di Lady Gaga, anche questa settimana è riuscita a strappare un ottimo posizionamento in classifica: terzo posto subito dopo Gigi e Ross ed Agostino Penna.

Nota dolente, invece, per la povera Eva Grimaldi: la sua Milva ha purtroppo segnato un vero e proprio record in negativo. Per tutti e quattro i giudici, la sua esibizione è stata la peggiore della settimana. Per lei, dunque, il dodicesimo posto con il punteggio più passo possibile: solo venti punti.