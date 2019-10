90 giorni per innamorarsi e poi anche in Italia arriva La famiglia Chantel: come è finita tra Pedro e Chantel?

Raccontandovi le vicende delle coppie protagoniste di 90 giorni per innamorarsi e poi vi avevamo parlato di Chantel e Pedro e del fatto che TLC avesse deciso di fare uno spin off della loro storia, visto il successo ottenuto dalla coppia. Negli Stati Uniti è già andato in onda il programma che si intitola The Family Chantel e da ieri il format è arrivato anche in Italia. Non sappiamo ancora se andrà in onda su Real Time e quando, ma possiamo dirvi che è disponibile in streaming su DPlay Plus.

Ma di che cosa tratta questo programma e soprattutto, Pedro e Chantel dopo questa esperienza televisiva sono rimasti ancora insieme? Vi abbiamo già raccontato qualche giorno fa quello che è stato il finale della storia d’amore tra Pedro e Chantel ( che è stato rivelato proprio nell’ultima puntata di The Family Chantel in onda negli Usa la settimana scorsa).

THE FAMILY CHANTEL ARRIVA ANCHE IN ITALIA: DISPONIBILE IN STREAMING

Il format racconta quello che è successo nell’ultimo anno tra Pedro e Chantel ma non si concentra solo sulla loro relazione. Nello spin off del programma infatti sono protagonisti tutti i membri della famiglia di Chantel. Chi ha seguito questa coppia dall’inizio sa bene che la madre e il padre di Chantel, complici anche le bugie iniziali della ragazza, non si sono mai fidate di Pedro. Ed è per questo che hanno assunto un investigatore privato, che hanno fatto fare delle indagini sul suo conto.

La madre di Chantel poi per lungo tempo è stata anche convinta del fatto che la sorella di Pedro, Nicole, fosse in realtà sua moglie. Nel programma si affronteranno quindi tutti questi nodi e alla fine Pedro e Chantel decideranno se restare insieme oppure no. I due sono sposati ormai da circa 3 anni. Non è un caso tra l’altro che TLC abbia deciso di fare uno spin off di questa storia d’amore. La coppia infatti è seguitissima anche in altri paesi, in particolare in America Latina dove davvero Chantel e Pedro sono due super star.

Il carattere particolare poi dei familiari di Pedro e di quelli di Chantel è stato sicuramente uno dei punti forti per le vicende raccontate in The Family Chantel, che in Italia arriva con il titolo La famiglia Chantel. Nel corso delle puntate infatti Pedro e Chantel torneranno anche nella Repubblica Domenicana dove la ragazza avrà modo di confrontarsi in diverse occasioni con la sua “amatissima” suocera e con la sua “amatissima cognata”.

Miglia e miglia le visualizzazioni su Youtube delle anticipazioni dei vari episodi, grandissimi ascolti per questo programma e ottimo riscontro anche sui social. Real Time potrebbe decidere di mandare in onda anche in chiaro, e non solo in streaming, questo format? Vedremo…

Intanto vi ricordiamo che La famiglia Chantel è disponibile su DPlay Plus con un periodo di prova gratuiti per l’abbonamento e poi un costo mensile.