90 giorni per innamorarsi e poi…Chantel e Pedro: il gran finale arriva dagli Usa

Come saprete in questi giorni in Italia, su Real time, va in onda 90 giorni per innamorarsi e poi, uno dei programmi più amati della rete TLC negli Usa. E a proposito di Stati Uniti, in America in queste settimane è andato in onda un altro format che ha visto la famiglia di Chantel protagonista. The family Chantel è una sorta di spin off che racconta tutto quello che è successo alla ragazza e a suo marito, visto che la storia della bella infermiera con il suo Pedro ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Come è andata a finire tra i due? Pedro e Chantel stanno ancora insieme? Proprio ieri negli Usa è andato in onda un episodio che potrebbe descrivere il gran finale di questa coppia, mostrato sui social dalla stessa Chantel. Come saprete la famiglia della ragazza ha da sempre messo in discussione la relazione tra lei e Pedro per via della famiglia di lui. Secondo i genitori di Chantel, Pedro avrebbe voluto sposarla solo per la green card, per avere la residenza negli Usa e mandare il denaro a sua madre. Non solo, nel corso di 90 giorni per innamorarsi e poi, si è anche scoperto che la madre di Pedro aveva già fatto questi “imbrogli” per lavoro, organizzando matrimoni combinati tra gente della Repubblica Domenicana e americani. Tutte cose di cui Pedro a quanto pare non sapeva nulla. Non solo, la madre e il padre di Chantel hanno persino iniziato a credere che la sorella di Pedro, Nicole, non fosse chi diceva di essere arrivando persino a pensare che potesse essere sua moglie…

Una trama degna di un film quindi, così appassionante che la rete ha prodotto un altro format per raccontare il gran finale di questa storia.

90 GIORNI PER INNAMORARSI E POI: PEDRO E CHANTEL SONO ANCORA MARITO E MOGLIE?

A giudicare da quello che abbiamo quindi visto in tv negli Usa, sembrerebbe proprio che Pedro e Chantel siano ancora una coppia a quasi tre anni dal loro matrimonio. Di cose insieme ne hanno fatte e di ostacoli ne hanno superati.

Nel video postato da Chantel sui social vediamo Pedro dire di non essere un marito perfetto, di aver commesso molti errori ma di essere consapevole di una cosa, di amarla e di volere lei nella sua vita. E’ questo il gran finale?