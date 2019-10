Serena Enardu vs Pago falò finale: come andrà a finire? Usciranno da single?

Che cosa succederà nell’ultima puntata di Temptation Island VIP tra Pago e Serena Enardu? I due sono arrivati al falò di confronto finale con i nervi tesissimi ma probabilmente anche con due stati d’animo molto diversi. Il loro falò è iniziato con toni molto accesi: Pago ha vomitato addosso tutto quello che ha visto nei video a Serena mentre lei si è difesa dicendo di non aver fatto nulla di male. Se Pago in questa esperienza ha capito di essere ancora molto legato a Serena e non ha chiesto un falò anticipato per paura che lei lo lasciasse, la Enardu probabilmente si è resa conto di voler altro dalla vita. Ma questo lo scopriremo solo il prossimo lunedì quando il faccia a faccia avrà un finale e sapremo cosa i due decideranno di fare. Negli ultimi giorni nel villaggio infatti Serena si è resa conto che probabilmente Pacifico stava soffrendo: questo le avrà fatto capire che prova qualcosa per lui? E Pago dopo tutto quello che ha visto, anche se ama Serena, potrà realmente perdonarla? Ieri lo abbiamo sentito dire “Io voglio solo che tutto questo si aggiusti”. Ma è forse questa la causa dell’atteggiamento di Serena, la troppa sicurezza nel sapere che tanto in ogni caso, Pago l’avrebbe perdonata?

TEMPTATION ISLAND VIP: COME FINIRA’ TRA PAGO E SERENA?

Difficile davvero pensare a quello che accadrà nell’ultima parte del confronto finale tra i due che di certo sarà molto infuocato. Butteranno via sette anni di storia? Si renderanno conto che le mancanze di cui parlano possono essere superate oppure per Serena la vita che Pago le dà non è quella che una donna di 43 anni si aspetta dal suo uomo?

Davvero difficile a dirsi perchè i due nel corso di questa esperienza hanno raccontato cose molto diverse, si sono lamentati di cose diverse ed è complicato capire da che parte sta la ragione. Ma una cosa è certa: Serena si è sbilanciata moltissimo verso il single Alessandro e forse non tutti avrebbero avuto la stessa pazienza di Pago. E se fosse proprio questo che a Serena non piace? Forse avrebbe voluto un uomo pronto ad andare nel villaggio e portarsela via prima che si avvicinasse troppo a un altro?