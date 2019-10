Bake Off Italia 2019: Csaba Dalla Zorza fa la festa ai pasticceri, Alice ancora salva

Continua la strategia di Real Time di affidare al tendone di Bake Off Italia la promozione dei vari programmi tv in onda nelle reti del gruppo Discovery. Dopo aver ospitato Gabriele Bonci e il suo Pizza Hero (presto in onda la seconda stagione) e Benedetta Rossi (già in onda su Food Network con la seconda stagione di Fatto in Casa per Voi), questa volta tocca ai giudici di Cortesie per gli Ospiti varcare la porta d’ingresso del tendone per delle prove ispirate al loro programma tv.

Ma cosa è accaduto nella settima puntata di Bake Off Italia del 12 ottobre 2019? Ecco i momenti salienti…

Bake Off Italia 2019: la puntata dell’11 ottobre

La puntata si è aperta con l’ingresso di Benedetta Parodi, dei tre giudici e del momento dedicato al giudice ospite: a bussare alla porta numero sette è stata Csaba Dalla Zorza, l’esperta di cucina e bon ton. La Parodi ha colto l’occasione per annunciare il tema delle prove di questa puntata: saranno le feste.

E a proposito di festa, compito della prova creativa è stata la realizzazione di una Torta di Compleanno. Molti hanno voluto strafare ma solo Sara, Antonino, Rong, Rosario, Hasnaa sono riusciti a conquistare la promozione ed il bonus di 10 minuti extra.

La temibile prova tecnica questa volta è stata pensata da Damiano Carrara: i pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare una Saint Honorè in versione “Passione e Cioccolato al Latte”. A spuntarla sono Sara, Rong e Riccardo rispettivamente prima, secondo e terzo nella classifica. Malissimo anche stavolta Alice che ha dovuto fare i conti anche con una ramanzina in di Benedetta Parodi, che le ha chiesto di smetterla di assillare i suoi compagni con richieste di aiuto davvero assillanti.

A chiudere la puntata, l’ingresso sotto il tendone di Clelia D’Onofrio scortata da Diego Thomas e Roberto Valbuzzi. Il trio ha portato con se la busta con la spiegazione della prova a sorpresa: divisi in squadre da tre, i pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare dei golosi Candy Bar (il classico tavolo della confettata).

La puntata giunge al termine: il Grembiule Blu della settimana va al diligente Rong. L’eliminazione, invece, viene saltata per mantenere il clima di festa. E la concorrente Alice – sempre più in difficoltà – è riuscita a salvarsi per la seconda volta da una eliminazione certa…