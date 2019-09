Bake Off Italia 2019: fra pizze e pane di Bonci, Hasnaa è ancora Grembiule Blu

Continua la gara a Bake Off Italia 2019. Anche in questa terza puntata – in onda il 13 settembre 2019 – si è confermata la struttura del talent: i tre giudici fissi Knam – Carrara – D’Onofrio, tre prove dalla difficoltà crescente, un migliore ed un l’eliminato della settimana. Confermata anche la presenza di un quarto giudice ospite che accompagna i cast fisso della trasmissione all’assaggio di tutte le pietanza preparate dai pasticceri amatoriali fino a prima del verdetto finale. In questa terza puntata di Bake Off Italia 2019, giudice ospite è stato il mastro panificatore Gabriele Bonci.

Ma cosa è successo in questa terza puntata? E chi è stato eliminato?

Bake Off Italia 2019: Gabriele Bonci e la settimana dei lievitati

Dopo l’ingresso di Gabriele Bonci, Benedetta Parodi ha introdotto subito il tema della prima prova, ovvero la prova creativa. Per questa prima challenge, i pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare una teglia di pizza al taglio dal condimento composto da abbinamenti originali. In molti hanno storto il naso davanti alla classica “prova salata” e non a caso solo in pochi hanno convinto la giuria, riuscendo a conquistare un bonus di 5 minuti da sfruttare nella prova successiva.





Nella prova tecnica, i concorrenti rimasti sotto il tendone hanno dovuto realizzare al buio una ricetta ideata da Damiano Carrara: la Tortina rustica di grano saraceno. La doppia difficoltà nella realizzazione della prova stava anche nel fatto che i concorrenti non hanno potuto usare né la planetaria né la farina di grano saraceno già macinata (se la sono dovuta macinare da soli con un mortaio).

La gara si conclude con la temibile prova a sorpresa di Clelia D’Onofrio. Per la prima volta in questa stagione, ai concorrenti è stata proposta una prova di squadra: a gruppi di tre, i pasticceri amatoriali hanno dovuto riempire un carretto di specialità di un panificio (dolci e salate).

Bake Off Italia 2019: Grembiule Blu ed eliminato

Rompendo la maledizione del Grembiule Blu, è la concorrente Hasnaa ha mantenere il Grembiule Blu per la seconda volta consecutiva. Ad uscire di scena, invece, è Giusy che ha avuto una visibile giornata no.

Ma nella prossima puntata ci sarà poco di cui gioire: è prevista una doppia eliminazione!