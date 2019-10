Silvia umiliata dal tentatore prima, dal fidanzato dopo: ha riconquistato Gabriele Franco?

Ieri sera, lunedì 14 ottobre 2019, è andata in onda, in prima serata su Canale 5, l’ultima emozionante puntata di Temptation Island Vip. Il viaggio nei sentimenti delle coppie celebri è ormai giunto al termine e nella puntata di ieri sono andati in onda gli ultimi falò di confronto finali. Davvero tante le emozioni dell’appuntamento con il programma condotto da Alessia Marcuzzi. Una delle coppie che più ha fatto parlare i telespettatori di Temptation Island Vip in questa edizione è stata quella formata da Gabriele, figlio di Pippo Franco, e dalla sua fidanzata Silvia. Che cosa è successo tra di loro al falò di confronto finale?

Silvia e quel bacio al tentatore, il single attacca la fidanzata di Gabriele: “Mi hai usato”

Prima del falò di confronto finale tra Silvia e il suo fidanzato Gabriele dobbiamo parlare del famoso bacio a stampo con il tentatore Valerio. Silvia si è allontana dal single in quanto fidanzata ma lui risponde subito alle sue spiegazioni: “Ora ti ricordi?”. La ragazza di Gabriele Pippo chiede allora a Valerio se si è innamorato di lei. “No però sei cambiata dopo il bacio. Se ti manca Gabriele vai da lui, ma non uscire con me. Hai giocato, mi hai detto sei bello, elegante, raffinato. Non era un approccio da amica” risponde il single Valerio. “Scusa ma io non ti capisco. Ho paura che tu ti sia fatto dei film. Ti ho usato per risolvere i miei problemi” spiega Silvia. Eppure il tentatore di Temptation Island Vip ha le idee molto chiare e risponde a tono alla fidanzata di Gabriele: “Mi tieni come ruota di scorta? Mi hai usato. Mi dispiace ma il mio percorso con te finisce qui”.

Il falò tra Gabriele Franco e Silvia con effetto sorpresa: ecco come è andata

Gabriele ha avuto modo di vedere e ascoltare le parole della fidanzata Silvia e del single Valerio nel pinnettu. Il figlio di Pippo Franco è basito per il comportamento della sua ragazza mentre pare stimare Valerio per quanto affermato. Arriva finalmente il momento del falò di confronto finale tra Gabriele e Silvia e proprio lei deve dare delle spiegazioni al suo fidanzato dopo il suo comportamento all’interno del villaggio. Silvia vuole salvare la sua storia affermando che cambierà e che non si riconosce nei filmati con il tentatore Valerio. “Non provo rabbia, solo dolore. E’ difficile guardarla negli occhi e salutarla con un bacio dopo aver visto queste robe qui” sono però le parole di Gabriele. “Ho sofferto tanto. Mi ha dato fastidio il contenuto di questi dialoghi. Lui aveva libero accesso al corpo di Silvia. Non la sento più mia” ha aggiunto. Silvia dice di amare il fidanzato. Il popolo del web si scatena quando la fidanzata afferma: “Non mi va di trovare le tue mutande per terra, le raccolgo sempre io. Quindi io ti amo. Se questo non è amore che cos’è?”. Gabriele Franco non vuole uscire da Temptation Island Vip insieme a Silvia nonostante le sue spiegazioni… Eppure: colpo di scena. Alla fine il ragazzo decide di dare una seconda possibilità alla sua Silvia. Ha fatto bene?