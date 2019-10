Il Collegio 4: Simona Ventura che fine ha fatto? Per lei solo pochi minuti!

Il Collegio 4 è andato in onda il 22 ottobre 2019 con la prima di cinque puntate. Al centro della nuova serie una nuova annata (il 1982), un nuovo corpo docenti ma soprattutto la nuova classe di collegiali il cui numero di ammessi sembra ad oggi ancora un mistero. In attesa di sapere quanti e chi verranno riammessi dopo le marachelle notturne, un altro mistero è quello di Simona Ventura: ma che fine ha fatto?

L’attesissima conduzione di Simona Ventura è stata incredibilmente ridotta a pochi minuti, giusto il tempo di fare da voce fuori campo ad alcuni filmati di repertorio legali alla spiegazione di usi e costumi degli Anni ’80. Il “voice over” di tutto il resto della trasmissione è stato affidato ad una semplice voce maschile. Un lavoro molto ridotto se pensiamo che fino alla scorsa stagione, il fido Giancarlo Magalli accentuava quasi la totalità della narrazione fra spiegazioni, ricordi d’infanzia e le immancabili battutine.





Il Collegio 4: Simona Ventura cancellato anche lo spin-off coi genitori

Ma se già questo demansionamento risulta molto sospetto, ancor più sospetta è la cancellazione a sorpresa di uno spin-off de Il Collegio 4 annunciato nel corso della conferenza stampa dei Palinesti Rai 2019 – 2020. Stando a quanto annunciò il libretto della rete di Carlo Freccero, a fine di ogni puntata de Il Collegio 4 sarebbe dovuto andare un breve talk show condotto sempre da Simona Ventura in cui la conduttrice avrebbe dovuto intervistare i genitori dei giovani protagonisti del reality di Rai Due.

Il programma doveva chiamarsi Il Collegio in Famiglia ma di tutto ciò non vi è più alcuna traccia. In seconda serata su Rai Due è andato in onda lo show comico Battute? condotto da Riccardo Rossi.

Un vero peccato se pensiamo che nonostante sia stata solo la prima puntata, la quarta edizione del reality show è partita con la marcia giusta: la nuova classe raccoglie caratterini davvero variegati e, fra le prime marachelle e le lezioni più o meno stressanti, tutto procede come dovrebbe in un reality ben studiato; ci sono state le prime emozioni (con i temi strappalacrime sulle situazioni familiari difficili), i momenti di goliardia, il terrore del taglio di capelli ma anche quello di affrontare un pranzo Anni ’80 (fra risotto alle fragole ispirato alla nouvelle cuisine e l’immancabile piatto di cervella).