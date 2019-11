Marco Rompietti commenta sui social la sua esperienza in Matrimonio a prima vista e difende ancora Ambra

Il 5 novembre 2019 è andata in onda su Real Time l’ultima puntata di questa fortunatissima edizione di Matrimonio a prima vista. Il programma ha incassato ascolti eccellenti e ha conquistato il pubblico a casa che ha fatto il tifo per alcuni dei protagonisti. Tra i più amati dal pubblico c’è sicuramente Marco Rompietti che anche nella puntata di Matrimonio a prima vista sei mesi dopo, ha dimostrato tutta la sua coerenze, nei discorsi e nelle motivazioni date per le sue scelte. Ambra invece, la sua ex moglie, è finita ancora una volta nel mirino dei criticoni che continuano a non apprezzare il suo atteggiamento.

Il programma però adesso è finito e tutti i protagonisti di Matrimonio a prima vista possono tornare anche a usare i social. E proprio da Instagram arriva un commento di Marco a quella che è stata l’esperienza di Matrimonio a prima vista.

IL COMMENTO DI MARCO SUI SOCIAL: CONTINUA LA DIFESA VERSO AMBRA

Ed ecco le parole pubblicate sui social da Marco:

È stata l’esperienza più forte e folle allo stesso tempo della mia vita. Il “gioco” e la “curiosità” nel periodo dei casting, le speranze e i sogni nei giorni che hanno seguito quella famosa lettera in cui c’era scritto: “Ti sposerai tra 15 giorni”. La carica dei miei amici e parenti, il folle addio al celibato, il giorno del matrimonio: Quel mix di emozioni che ancora oggi, a distanza di mesi, fatico a descrivere, ma che sono “tanta roba”. Non tutto in questo percorso è andato come sognavo/volevo, ma sono fiero di aver messo al centro di questa esperienza me stesso, il mio vero animo, talvolta eccessivamente “smielato, dolce e accondiscendente”, ma che rappresenta ciò che sono io, e che in fondo, dopo oltre 32 anni, ho imparato ad apprezzare nonostante tutto. Ho messo questa foto con Ambra, di quel giorno, per tornare a scrivere pubblicamente, perchè sono fiero di aver condiviso questo percorso con lei. Non è stato semplice, abbiamo avuto divergenze sul modo di viverlo, ma di una cosa sono davvero fiero: Ho conosciuto una bella persona, di quelle che umanamente se ne trovano poche, molto distante dai commenti eccessivamente duri che gli sono piovuti addosso, e se oggi ci vogliamo bene, è perchè entrambi ci siamo compresi nei nostri pregi, così come nei difetti. Ma questa esperienza mi ha dato tanto altro: Mi ha permesso di toccare con mano come i miei amici e la mia famiglia mi “amino” senza compromessi; ho apprezzato le persone del “dietro le quinte” che mi hanno accompagnato in questo viaggio e lo hanno fatto con i giusti modi ma soprattutto, ho conosciuto nuovi amici spettacolari che hanno condiviso questa stessa mia pazzia, e con alcuni dei quali è nato un rapporto viscerale e meraviglioso.

Ho letto tanti commenti dedicati a me, belli e brutti, ma adesso l’unica cosa che mi sento di dirvi è GRAZIE per il calore ricevuto, e … niente, ho un bel pò di materiale arretrato da condividere insieme! Mettetevi comodi… 😎

Ps: e che fracazzo da Velletri sia con tutti voi 😂😂😂

Tra lui e Ambra al momento sembra esserci comunque solo una bella amicizia. Non a caso ieri, per la puntata speciale, Marco si è ritrovato in compagnia di Fulvio e non della sua ex moglie!

