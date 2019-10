Ambra e Marco si sono rivisti dopo il divorzio? Matrimonio a prima vista sei mesi dopo rivela tutto

Ambra e Marco sono tra i protagonisti dell’edizione 2019 di Matrimonio a prima vista. Il loro matrimonio non è mai decollato probabilmente a causa dei dubbi di Ambra ma anche per il fatto che la ragazza non si sia mai sentita attratta fisicamente da Marco. Una relazione naufragata anche se sembravano esserci davvero diversi ingredienti utili al funzionamento di questa coppia. E invece la scienza pare abbia toppato! Ma che cosa è successo dopo la puntata di Matrimonio a prima vista dedicata al divorzio? Ricorderete che Ambra si era detta disponibile a una bella amicizia con Marco visto che aveva trovato in lui una gran bella persona. Nello speciale di Matrimonio a prima vista sei mesi dopo in onda su Real Time il 5 novembre 2019 scopriremo che cosa è successo tra i due ma per i più curiosi arrivano le anticipazioni che ci rivelano quello che è accaduto dopo il divorzio. Infatti per chi volesse vederle, su DPlay Plus sono disponibili le clip dedicate alle tre coppie che hanno partecipato all’esperimento.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA SEI MESI DOPO: CHE COSA E’ SUCCESSO TRA AMBRA E MARCO?

Ambra e Marco si erano lasciati con il sorriso anche se l’umbro era sembrato maggiormente turbato dalla decisione presa. Lui ci avrebbe provato, avrebbe voluto continuare in una relazione nella quale sembrava credere ma Ambra aveva messo la parola fine, dicendo di vedere in lui solo un amico. Marco però aveva messo i puntini sulle i dicendo che non era possibile essere amici visto che lui iniziava a nutrire altri sentimenti. Spiega però che nel mese successivo al divorzio, lui e Ambra si sono visti. Non è stato facile ma pian piano le divergenze sono state appianate ed è nato un rapporto di stima.

Per Ambra Marco resta una persona cara. Lei però non ha ammesso quello che è stato: si è fermata, come ha fatto anche Federica, solo all’aspetto fisico. Ricordate il momento in cui Marco regala dei fiori per darle il benvenuto a Terni nella sua casa? Lei se la prende dicendo che Marco è esagerato, troppo mieloso. Ma se lo avesse fatto un uomo che le piaceva davvero, avrebbe avuto la stessa reazione o ne sarebbe stata entusiasta?

Appuntamento quindi al 5 novembre 2019 su Real Time per vedere dettagliatamente tutto quello che i protagonisti di Matrimonio a prima vista hanno raccontato.