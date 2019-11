Luca Onestini show al Grande Hermano VIP dopo l’eliminazione di Gianmarco: lite in diretta con il conduttore

E’ successo di tutto nella puntata del Grande Hermano VIP in onda ieri in Spagna. Come saprete per tutta la settimana si è parlato di quello che in casa stava succedendo tra Gianmarco Onestini, fratello di Luca, e una concorrente del reality spagnolo, impegnata. Adara, è finita nel mirino delle critiche per il suo avvicinamento a Gianmarco. Il motivo? La donna ha un compagno fuori dalla casa e un bambino di sei mesi. Il compagno di Adara era stato ospite settimana scorsa del Grande Hermano VIP manifestando tutto il suo disprezzo verso quello che stava accadendo e puntando il dito contro Gianmarco. Luca dall’Italia si era detto molto rammaricato di come si stava facendo passare il fratello in Spagna e aveva chiesto quindi di poter dire la sua magari in studio. E infatti nella puntata del Grande Hermano VIP in onda ieri Luca è volato in Spagna ma purtroppo ha potuto consolare suo fratello che è stato eliminato.

Il pubblico spagnolo non ha perdonato all’Onestini il suo atteggiamento e la stessa Adara in casa ha iniziato a chiedersi quanto il giovane potesse essere sincero, temendo che la sua fosse solo una strategia. Ieri, quando Gianmarco è stato eliminato, è arrivato in studio dove non è stato accolto, secondo Luca, nel migliore dei modi. La mamma di Adara ha subito chiesto spiegazioni e Gianmarco le ha risposto dicendo di essersi innamorato della ragazza.

LUCA ONESTINI LITIGA IN DIRETTA CON IL CONDUTTORE DEL GHVIP

Ma a Luca l’atteggiamento avuto da tutti in studio non è piaciuto tanto che ha subito preso la parola per attaccare anche il conduttore. Ne è nato un siparietto veramente trash.

Scusatemi, non siete carini con lui. L’avete costretto, è mio fratello e io non lo posso vedere così. Non me lo potete trattare così. Si vedeva era chiaro che gli piaceva, ma dovete avere rispetto di lui. Non vedete come sta? Porca pu**ana! Vi ha detto che gli piace e quindi? Chiedo di rispettare mio fratello se permettete. Vi ascolto, ma voi rispettate mio fratello. […] Io comunque so delle cose che non sapete, presto le dirò. […] Dovete finirla, sembra un interrogatorio di Polizia.

Il conduttore non ha apprezzato molto l’atteggiamento di Luca e lo ha invitato a calmarsi, in alternativa gli avrebbe chiesto di lasciare lo studio.

Che cosa avrà mai da dire Luca ? In questi giorni sull’ex tronista sono piovute diverse accuse, secondo molti è lui che manipola suo fratello dandogli dei consigli su quello che deve o non deve fare. Luca ovviamente respinge ogni accusa!