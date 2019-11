Grande Fratello VIP 2020: i due opinionisti confermati ma tanti VIP dicono no

Il Grande Fratello VIP 4 partirà nel 2020 e questo è anche uno dei motivi per i quali molti personaggi noti che avevano in un primo momento accettato, stanno scappando. Infatti gli impegni lavorativi incombono. Il reality sarebbe dovuto andare in onda in autunno per terminare quindi anche prima del 2020 ma alla fine le cose sono cambiate. E per il momento pare che l’unica cosa certa per il reality di Alfonso Signorini, siano i due opinionisti. Oggi infatti sono stati annunciati in modo ufficiale, i nomi che già da settimane erano circolati. Dai canali social del Grande Fratello VIP sono arrivate le prime immagini dei due opinionisti che saranno al fianco di Alfonso Signorini che in questa edizione avrà invece in mano il timone del programma. Nulla di nuovo sotto il sole quindi, visto che i nomi di Wanda Nara e quello di Pupo erano stati già fatti. Nel caso di Pupo era stato addirittura lui a fare lo spoiler direttamente dal salotto di Live-Non è la d’Urso.

E a proposito di Barbara, lei per settimane lo scorso anno ha sperato che Wanda accettasse di avere un confronto con Ivana Icardi, arrivata nella casa del Grande Fratello. Ma la cosa non era avvenuta e la Nara aveva snobbato alla grande sua cognata, arrivando persino a presentare una diffida. Questa volta invece lei nella casa del Grande Fratello ci entrerà tutti i lunedì sera per commentare le mirabolanti avventure dei concorrenti.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: QUALI SONO I NOMI DEI CONCORRENTI VIP CHE HANNO DETTO SI?

I nomi per quello che riguarda il cast, non mancano. E come dicevamo in precedenza, proprio a causa di questo slittamento, molto vip sono stati costretti a dire di no anche se in un primo momento avevano accettato.

Ed ecco il comunicato stampa di Mediaset

“Grande Fratello Vip” scalda i motori e si prepara a tornare da gennaio 2020 in prima serata su Canale 5.

Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, giunto alla quarta edizione nella sua versione celebrities, sarà condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. La conoscenza delle dinamiche di gioco e l’esperienza nel mondo della televisione saranno essenziali per tenere le fila dello show, settimana dopo settimana.

Al suo fianco una coppia di opinionisti d’eccezione: Wanda Nara e Pupo (Enzo Ghinazzi). Una coppia inedita ed esplosiva che saprà coinvolgere e divertire il pubblico a casa, senza rinunciare a frecciatine e colpi di scena”

Che ne pensate di questa coppia di opinionisti? Promossi o bocciati?