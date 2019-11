Amici 19 torna il 16 novembre: le anticipazioni della prima puntata ci rivelano tutte le novità

Andrà in onda oggi 16 novembre 2019 la prima puntata di Amici 19. Maria de Filippi torna nel sabato pomeriggio con il primo speciale che lancia la nuova avventura dei ragazzi. A differenza di quanto accaduto negli ultimi anni, per la 19esima edizione di Amici non sono stati mandati in onda i casting su Real Time. Per cui conosceremo i ragazzi che aspirano al banco, proprio nella puntata in onda oggi su Canale 5. La puntata del talent è stata registrata ieri per cui siamo in grado, qualora vogliate leggerle, di darvi le anticipazioni di questo primo appuntamento!

Vediamo quindi cosa è successo nel corso della puntata.

AMICI 19 PRIMA PUNTATA: LE ANTICIPAZIONI DEL 16 NOVEMBRE 2019

Le anticipazioni più interessanti riguardano gli insegnanti. Infatti approda nella scuola di Amici, come insegnante di canto, Anna Pettinelli. L’abbiamo lasciata sulle spiagge di Temptation Island ( televisivamente parlando) e la ritroviamo nella scuola di Amici. Insieme a lei, come prof di canto, ci saranno anche Rudy Zerbi e Stash. Non ci sarà quindi Alex Britti rispetto alla passata edizione.

Per quanto riguarda invece gli insegnanti di danza ritroveremo la confermatissima Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor, per la gioia di tutte le signorine!

Nella prima puntata di Amici 19 in onda oggi su Canale 5 l’ospite sarà Alberto Urso che tra l’altro, inseme ad altri ex allievi di Amici, ha anche partecipato ai casting alla ricerca dei nuovi talenti.

Per quanto riguarda invece la scuola, e quindi i ragazzi scelti, i banchi in questa edizione sono 17. Nella prima puntata saranno assegnati 15 banchi in modo regolare mentre per 2 ragazzi ci sarà il banco sospeso.

Al timone del talent, ovviamente, Maria de Filippi che presenterà quindi oggi, i ragazzi che animeranno questa edizione di Amici. Da lunedì poi il talent andrà in onda su Real Time alle 13,50 ma non su Canale 5, almeno stando alla guida tv ufficiale di Mediaset.