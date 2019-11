Bake Off Italia 2019: ecco chi sono i finalisti (a sorpresa!)

È stata sicuramente una semifinale davvero molto colorata quella andata in onda venerdì 22 novembre di Bake Off Italia 2019! I quattro pasticceri amatoriali rimasti in gara si sono dovuti giocare l’accesso alla finale sfidandosi ancora una volta nelle tre prove cardine del talent condotto da Benedetta Parodi: la prova creativa, la prova tecnica e la misteriosa prova a sorpresa.

La semifinale di Bake Off Italia 2019 si è aperta inaspettatamente in una nuova location: l’ultima prova in esterna della stagione si è svolta a Disneyland Paris, il parco divertimenti che accoglie mascotte e attrazioni a tema Disney. Qui i concorrenti hanno dovuto realizzare una torta seguendo le indicazioni dei personaggi del parco: Martina ha dovuto realizzare la torta di Paperina; Riccardo ha fatto una torta per Pippo; Hasnaa si è ispirata a Cip e Ciop; e Rong ha lavorato per Topolino.

Bake Off Italia 2019: i quattro finalisti

Incredibilmente tutti e quattro i pasticceri amatoriali vengono promossi nella prova creativa. Fatto qualche giretto di giostra, la carovana di Bake Off Italia è tornata sotto il tendone per la prova tecnica.

In questa prova al buio, i concorrenti hanno dovuto realizzare la Torta Nuvola di Damiano Carrara. Un dessert che evidentemente è risultato facile a tutti visti i pochissimi errori notati dai due giudici nella fase degli assaggi.





La puntata si è conclusa con la terza prova – la prova a sorpresa – che ha visto i pasticceri amatoriali realizzare un altro dolce al buio… o quasi. I quattro mini protagonisti della sigla di Bake Off Italia 2019 hanno provato a spiegare ai concorrenti com’era fatto il dolce da dover realizzare. Provando a seguire le loro impacciatissime indicazioni, quasi tutti sono riusciti a portare a termine il compito richiesto.

Nel momento degli annunci, Benedetta Parodi e Clelia D’Onofrio hanno sorpreso i pasticceri amatoriali con lo svelamento di due novità: la prima novità è che non sarebbe stato assegnato alcun Grembiule Blu (del resto inutile visto che in finale giocano tutti alla pari). Seconda novità, più cruciale, è che la semifinale è stata una puntata non eliminatoria. Dunque Hasnaa, Riccardo, Rong e Martina sono ufficialmente i quattro finalisti di Bake Off Italia 2019.