Alessandro Zarino nella scuola di Amici come insegnante: sui social non manca l’ironia

Lezione di crossfit per i ragazzi di Amici nella scuola. Oggi nel day time su Real Time abbiamo visto una lezione con Alessandro Zarino. Parte del pubblico sa bene chi è Alessandro ma qualcuno si è stupido di vederlo nella scuola di Amici 19. Effettivamente se non si leggono tutte le anticipazioni di Uomini e Donne non si può stare al passo! Ma i fans del programma sanno bene che Alessandro Zarino, dopo aver abbandonato il trono, ha ricevuto una proposta da parte di Maria de Filippi. Molti spettatori appassionati di Uomini e Donne, hanno visto la proposta fatta dalla produzione come una sorta di contentino vista la pioggia di polemiche arrivate sui social dopo la messa in onda della puntata dedicata alla scelta. Molti infatti pensano che Alessandro sia stato cacciato in malo modo dal programma anche se in realtà è stato lui a chiedere la scelta. In ogni caso se Alessandro ha accettato di essere uno degli insegnanti nella scuola di Amici, significa che forse non aveva poi preso così male i fatti accaduti a Uomini e Donne. E come si sul dire in questi casi, contento lui, contenti tutti…

AD AMICI 19 ARRIVA ALESSANDRO ZARINO COME INSEGNANTE

Oggi quindi il pubblico di Amici ha assistito alla prima lezione di crossfit tenuta proprio da Alessandro Zarino.

Ed ecco alcuni commenti sui social

#Amici19 Alessandro Zarino da tronista di #uominiedonne costretto a scegliere ( e quasi cacciato ) ad insegnante di Crossfit . È palese che questa offerta lavorativa c’è stata per zittire le voci. Il problema è Alessandro… poteva rifiutare e invece BUSINESS anche per lui Alessandro voglio fare esercizi con te #amici19 ah percio se ne andato dal trono alessandro perche’ deve lavorare ad amici

#amici19 Alessandro di Uomini e Donne ad Amici ad insegnare crossfit…la prova che tutta la storia della scelta è stata una cosa pensata a tavolino. Che baggianata

Questi sono solo alcuni dei tanti commenti che sono arrivati nel corso del day time di Amici 19 in onda oggi su Real Time.