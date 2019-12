A Tu si que Vales torna trionfare il canto: chi è il vincitore dell’edizione 2019 super seguita

E anche questa edizione di Tu si que vales è andata! E’ stata una edizione seguitissima, con picchi di oltre 5 milioni di spettatori, una media davvero eccellente per il programma del sabato sera di Canale 5 guidato da Maria de Filippi con i suoi giudici di fiducia, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e la super new entry Sabrina Ferilli. E il 14 dicembre 2019 è stato eletto il vincitore dell’edizione 2019. Come sempre la finale in diretta è la puntata più debole del programma ma dobbiamo anche dire che in questa edizione i conduttori erano più a loro agio e la serata è trascorsa in modo piacevole. La forza di Tu si que vales restano comunque i montaggio e i pareri dei giudici che si perdono nella finale…

Ma torniamo al vincitore di questa edizione di Tu si que vales! A trionfare nel 2019 è il canto con una giovanissima vincitrice che ha conquistato pubblico e giudici con la sua voce. Enrica Musto giovane promessa della musica lirica ha lasciato il segno. E ancora prima di arrivare alla fase finale delle votazioni Teo Mammuccari era stato profeta, le aveva infatti detto che aveva tutte le carte in regola per vincere. E così dopo il trionfo di Alberto Urso nell’edizione 18 di Amici, ecco che a Tu si que vales trionfa Enrica.

TU SI QUE VALES 2019: ECCO IL PODIO DELLA FINALE IN ONDA IL 14 DICEMBRE 2019

Il podio in realtà non è stato solo per tre finalisti ma per 4 protagonisti di questa edizione di Tu si que vales. I 4 super-finalisti che hanno conquistato il pubblico con le loro esibizioni sono stati: Mattia e Giulia, Enrica Musto, Ben Hanlin e Patrizio Ratto.

E alla fine il pubblico a casa ha preferito il bel canto. E a trionfare di nuovo a Tu si que vales, è la voce bellissima della giovanissima Enrica.