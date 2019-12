Il cantante mascherato: Milly Carlucci pensa in grande, vuole numeri da record

Il pubblico italiano lo conoscerà molto presto mentre in tutto il mondo il programma macina record di ascolti. Parliamo de Il cantante mascherato il format che la Rai ha deciso di acquistare per iniziare un 2020 all’insegna delle novità! Milly Carlucci sarà alla guida del nuovo programma di Rai 1 in onda al venerdì sera e la conduttrice si aspetta grandi cose dallo show. Il meccanismo del programma è semplice: in gara otto vip di cui nessuno conosce l’identità. Salgono sul palco indossando il loro costume ed esibendosi. Una giuria valuterà la loro prestazione e sarà stilata una classifica. Alla fine ci sarà quindi un eliminato e solo a quel punto si scoprirà chi era il Vip nascosto sotto la maschera che deve lasciare il programma.

Il cantate mascherato sfiderà il Grande Fratello VIP: un duello molto interessante che mette di fronte due cavalli di razza di Rai e Mediaset. Nonostante la concorrenza Milly Carlucci è più che positiva e pensa che ci sarà un ottimo riscontro da parte del pubblico di Rai 1.

IL CANTANTE MASCHERATO STA PER ARRIVARE: MILLY CARLUCCI PENSA IN GRANDE

Nella sua intervista per Il Giornale, Milly Carlucci spiega quelle che sono le aspettative sue e della rete: “Nulla assicura naturalmente che il successo si ripeta anche in Italia, anche se noi pensiamo che abbia tutte le carte in regola per farcela. Inutile negare che Raiuno, per questioni di Dna, punti a grandi numeri“ .

Milly ha aggiunto: “Mi divertono le sfide spettacolari, la maschera immensa, la grandiosità dello show, il gioco dell’identità. Tutto sopra le righe, ma molto glamour” .

La conduttrice svela anche qualche dettaglio in più sul format: “Conduttori, cantanti, attori, sportivi, la cui voce è molto nota al pubblico, ma la gente dovrà riconoscerli solo sentendoli cantare. In studio, o nelle varie interviste registrate, la voce sarà sempre distorta”. Saranno 4 le puntate de Il cantante mascherato e si parte il 10 gennaio 2020. Non ci resta che seguire la prima puntata dello show per dare finalmente anche il nostro giudizio!

Il cantante mascherato: Milly Carlucci pensa in grande, vuole numeri da record ultima modifica: da