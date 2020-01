Quattro ex protagonisti storici del GF approdano al GF VIP per una sana dose di trash assicurato

Questa quarta edizione del Grande Fratello VIP promette davvero bene. Alfonso Signorini aveva promesso che l’edizione 2020 del reality sarebbe stata scoppiettante e ricca di nomi interessanti, di volti molto famosi per il pubblico. E la scelta di quattro ex concorrenti storici del Grande Fratello, versione classica, potrebbe essere realmente vincente. Del resto chi usciva dalle prime edizioni del Grande Fratello, visto all’epoca da picchi di 10 milioni di spettatori, diventava davvero famoso dal nulla. Non a caso molti dei protagonisti delle prime edizioni del reality bazzicano ancora nei salotti televisivi e sono richiesti per serate in giro per l’Italia.

Ma chi sono i 4 ex protagonisti del Gf che Alfonso Signorini ha voluto nell’edizione VIP del suo programma? Già ieri i nomi dei quattro personaggi famosi erano arrivati alla stampa, diverse le anticipazioni sui social e sui siti di Tv. Oggi la conferma ufficiale arriva proprio dalle pagine social del GF che lancia la partecipazione dei “4 moschettieri”.

4 EX CONCORRENTI DEL GRANDE FRATELLO PRONTI A SBARCARE AL GRANDE FRATELLO VIP

Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese stanno per entrare nella casa del Grande Fratello VIP 4. Ricorderete certamente chi sono. Salvo Veneziano, il pizzaiolo siciliano, è ancora tra gli opinionisti di Barbara d’Urso per chi immaginiamo che anche di lui si parlerà nei programmi da lei condotti. Sergio Volpini non si vede da tempo in tv e questa potrebbe essere l’occasione per il ritorno in auge dell’ottusangolo. Anche Pasquale Laricchia ha bazzicato nei programmi della d’Urso ma è sempre meno presente, anche per lui quindi questo è un grande ritorno.

Patrick è un altro pupillo della d’Urso e sarà alla sua terza volta nella casa del Gf. Lo abbiamo infatti visto in un’altra edizione del GF classico, aveva partecipato come una sorta di guest star. Proprio nella casa all’epoca conobbe quella che era diventata la sua compagna, e madre di suo figlio. Oggi i due non stanno più insieme ma galeotto era stato proprio il reality. Il sangue del Gf continua a scorrere nelle vene del Pugliese.

Quattro personaggi che nelle loro edizioni hanno sicuramente lasciato il segno e che sono pronti a regalare dosi di trash di cui i telespettatori del GF hanno davvero bisogno!